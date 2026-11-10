NCP विलय की पटकथा तैयार, लेकिन सुनेत्रा और सुले में कैसे बैठेगा सामंजस्य, रोहित की मनाही का क्या?

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विलय की पटकथा तैयार हो गई है. शरद पवार के आवास सिल्वर ओक पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. पिछले दो दिनों से शरद पवार गुट एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे, जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं. सूत्रों के अनुसार, शरद पवार और सुप्रिया सुले की मौजूदगी में देर रात तक बैठकें हुईं, जिनमें मुख्य रूप से दोनों NCP गुटों के “विलय” को लेकर चर्चा की गई. आने वाले कुछ दिनों में मर्जर की आधिकारिक घोषणा हो सकती है.

लेकिन यह मर्जर इतना आसान भी नहीं है. सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के बीच सामंजस्य कैसे बनेगा? पार्थ पवार और रोहित पवार की सियासी महत्वकांक्षा कैसे पूरी होगी? केंद्र और राज्य सरकार में समीकरण कैसे सेट होगा? जैसे कई अहम सवाल बने रहेंगे.

विधायकों में बेचैनी, कह रहे- साफ-साफ सबकुछ बता दो

इधर इस विलय की अटकलों से दोनों गुटों के नेताओं में भी उहापोह की स्थिति बनी है. अब तो सुनेत्रा गुट के विधायक सामने से यह मांग कर रहे हैं कि सही-सही सब कुछ बता दो. शनिवार और रविवार को पार्थ पवार ने दो बार शरद पवार से मुलाकात की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले दो दिनों में दोनों धड़े कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं. आज फिर शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात संभव है.

बारामती पहुंचे सुनील तटकरे, सुनेत्रा पवार और परिवार से की मुलाकात



एनसीपी विलय की चर्चा के बीच NCP के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे बारामती में अजित पवार के आवास पर पहुंचे. जहां उनकी पवार परिवार से मुलाकात हुई. विलय के पक्ष में बताए जा रहे एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे अजित पवार के बारामती स्थित काटेवाड़ी स्थित आवास पर पहुंचे. इसी स्थान पर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सांसद पार्थ पवार, जय पवार और पवार परिवार के अन्य सदस्य भी पहुंच चुके हैं.

प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जय पवार और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है. बारामती के काटेवाड़ी पहुंचने से कुछ समय पहले ही सुनील तटकरे ने अजित पवार के स्मृति स्थल पर जाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी. इस दौरे को लेकर सुनील तटकरे ने कहा है कि, "मैं हर साल दिवाली पाड़वा के अवसर पर पवार परिवार से मुलाकात करने के लिए बारामती आता रहता हूं."

भले ही इसे त्योहारी मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन दोनों एनसीपी गुटों के विलय की चल रही गरमा-गरम चर्चाओं के बीच सुनील तटकरे और सुनेत्रा पवार की इस मलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है, क्यूंकि तटकरे विलय में पक्ष में बताये जा रहे हैं जबकि सुनेत्रा, विलय के ख़िलाफ़.

रोहित पवार विलय का कर रहे विरोध

दूसरी ओर विधायक रोहित पवार दोनों एनसीपी के एक होने या विलय के प्रस्ताव के सख्त खिलाफ हैं. उनकी स्पष्ट भूमिका है कि "विलय बिल्कुल नहीं होना चाहिए." कल जब रोहित पवार, शरद पवार के स्वास्थ्य की जानकारी लेने सिल्वर ओक पहुंचे थे, तब कुछ नेताओं की मौजूदगी में विलय की चर्चा शुरू हुई.

सूत्र बताते हैं कि यह विषय निकलते ही रोहित पवार वहां से तुरंत निकल गए. सूत्रों के हवाले से यह भी चर्चा है कि यदि भविष्य में दोनों NCP गुटों का विलय होता है, तो रोहित पवार पार्टी से अलग होकर अपनी कोई नई राजनीतिक राह चुन सकते हैं.

रोहित पवार NCP मर्जर का क्यों कर रहे विरोध?

1. रणनीतिक रूप से विपक्ष में रहना: वे विपक्ष में बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि महाराष्ट्र में नेतृत्व की खाली जगह को भरा जा सके, खासकर ऐसे समय में जब मौजूदा सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी (anti-incumbency) है.

2. मूल विचारधारा की रक्षा: उन्हें डर है कि रूढ़िवादी और अल्पसंख्यकों के विरोधी राजनीतिक समूहों के साथ गठबंधन करने से पार्टी की प्रगतिशील 'फुले-शाहू-अंबेडकर' विरासत को नुकसान पहुंचेगा और पारंपरिक मतदाता दूर हो जाएंगे.

3. जन-नेता के रूप में पहचान बनाना: वे जन-आंदोलनों का नेतृत्व करके और नागरिकों के मुद्दों को सुलझाकर खुद को पूरे राज्य में विपक्ष के एक प्रमुख चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं. हाल ही में पेपर लीक, MPSC विवाद, उजानी बांध, AI डेटा सेंटर, किसानों के मुद्दों और छात्रों के आंदोलनों का नेतृत्व करके, रोहित पवार राज्य में विपक्ष की एक बड़ी और मजबूत ताकत के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं.

4. 'वंशवाद' के ठप्पे को हटाना: विपक्ष में रहने से उन्हें अपनी राजनीतिक क्षमता साबित करने का मौका मिलता है. इससे वे 'विरासत में सत्ता पाने वाले' (silver spoon) के ठप्पे को हटा सकते हैं और पवार परिवार की सत्ता-विरासत से अलग अपनी पहचान बना सकते हैं.

5. जमीनी स्तर पर स्वीकार्यता: कर्जत-जामखेड़ सीट पर BJP के राम शिंदे के खिलाफ करीबी जीत के बाद, उनका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों से जुड़े अहम मुद्दों को उठाकर खुद को एक 'संघर्ष से निखरे' जन-नेता के रूप में स्थापित करना है.

6. मंत्री बनने की सीमित संभावनाएं: वे समझते हैं कि अगर पार्टी एकजुट होती है, तो कैबिनेट पदों के लिए जयंत पाटिल, शशिकांत शिंदे और जितेंद्र आव्हाड जैसे वरिष्ठ नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. ऐसे में, सरकार में मंत्री बनने का उनका मौका खत्म हो जाएगा और उनकी भूमिका भी सीमित रह जाएगी.

7. राजनीतिक महत्वाकांक्षा और स्वायत्तता: विलय होने पर उन्हें पार्थ पवार, जय पवार और सुप्रिया सुले के नेतृत्व में काम करना पड़ेगा, जिससे उनके स्वतंत्र राजनीतिक विकास पर रोक लग जाएगी.

विलय की बातचीत से पीछे हटने का रोहित पवार का फैसला यह दिखाता है कि वे किसी ऐसे समझौते को स्वीकार करने के बजाय, जो उनके राजनीतिक भविष्य से समझौता करता हो, अपना एक स्वतंत्र रास्ता चुनना चाहते हैं.





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