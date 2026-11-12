सोनिया की टिप्पणी पर अन्ना का पलटवार, बोले- मेरे आंदोलन से RSS-BJP के लोग भी सत्ता से बाहर हुए

महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धी में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की पुस्तक में उनके आंदोलन को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी. हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि वह किसी राजनीतिक दल के नजरिये से नहीं बल्कि देश और समाज के हित को सामने रखकर काम करते हैं. अन्ना के इस बयान को राजनीतिक गलियारों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

'मेरे आंदोलन से RSS-BJP के लोग भी घर गए'

अन्ना हजारे ने कहा, "मेरे आंदोलन से RSS और BJP के भी कई लोग घर चले गए थे. मैं किसी पार्टी या राजनीतिक दल के बारे में नहीं सोचता, बल्कि मेरे सामने सिर्फ समाज और देश है." उन्होंने कहा कि उनके हर आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था में सुधार और जनता के मुद्दों को उठाना रहा है.

'देश के बारे में सोचिए'

अन्ना ने कहा, "आप संकुचित दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, यह उचित नहीं है. देश के बारे में सोचिए. आज देश किस दिशा में जा रहा है और विशाल भारत की क्या स्थिति है, इस पर विचार करने की जरूरत है." उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो या BJP, उनका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है और वे केवल समाज और देश के हित की बात करते हैं.

उन्होंने कहा, "अकाल पड़ा है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए ऐसे मुद्दों पर विचार कीजिए और समाज के लिए काम कीजिए. मेरी आलोचना करने के बजाय देश और समाज के सामने खड़ी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए."

'फलदार पेड़ पर ही पड़ते हैं पत्थर'

अपनी आगामी पुस्तक 'अण्णा हजारे ग्रामयोगी' का जिक्र करते हुए अन्ना ने कहा कि लोगों को इसे पढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा, "मेरे बारे में कोई क्या लिखता है, मैं इसकी चिंता नहीं करता. जिस पेड़ पर फल लगते हैं, लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं. जिस पेड़ पर फल ही नहीं होते, उस पर कोई पत्थर क्यों मारेगा?" अन्ना ने दोहराया कि उनका मकसद किसी दल का समर्थन या विरोध नहीं बल्कि समाज और देश के हित में आवाज उठाना है.

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