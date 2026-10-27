आय से 264% ज्यादा संपत्ति; टैक्स अफसर की जबलपुर से भोपाल तक प्लॉट, मकान और फ्लैट समेत 4 करोड़ की संपत्तियां

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के तहत लोकायुक्त ने मंगलवार सुबह वाणिज्यिक कर अधिकारी मनीष कुमार जैन के घर पर बड़ी छापामार कार्रवाई की. जबलपुर स्थित रिलाएबल डेवलपर कॉलोनी में की गई इस कार्रवाई में करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ है. लोकायुक्त की प्रारंभिक जांच के अनुसार अधिकारी की ज्ञात आय के मुकाबले 264.64 प्रतिशत अधिक संपत्ति पाई गई है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.

सुबह 6 बजे से कई टीमों ने की कार्रवाई

NDTV से बात करते हुए उप पुलिस अधीक्षक नीतू त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्रवाई में उनके अलावा रेखा प्रजापति सहित लोकायुक्त की तीन अलग-अलग टीमों ने भाग लिया. ये टीम सागर, जबलपुर और भोपाल में कार्रवाई हुई. टीमों में निरीक्षक बृजमोहन सिंह नरवरिया, राहुल गजभिये, शशि मस्कुले, जितेंद्र यादव और रजनी तिवारी सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे.

NDTV से बात करती हुईं नीतू त्रिपाठी, लोकायुक्त DSP

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पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के निर्देश और पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन में 27 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे आरोपी के जबलपुर स्थित रिलाएबल डेवलपर कॉलोनी के आवास पर छापा मारा गया.

कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त की कई टीमों ने एक साथ दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच शुरू की. छापा कार्रवाई देर तक जारी रही.

लोकायुक्त कार्रवाई की जानकारी देते हुए अधिकारी

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शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अंजूलता पटले को वाणिज्यिक कर अधिकारी मनीष कुमार जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त हुई थी. वर्तमान में मनीष जैन दमोह में पदस्थ हैं, जबकि उनका संबंध वाणिज्यिक कर विभाग जबलपुर से है. शिकायत मिलने के बाद निरीक्षक बृज मोहन सिंह नरवरिया द्वारा सत्यापन किया गया. जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई.

परिवार के नाम पर करोड़ों की संपत्ति

जांच के दौरान मनीष कुमार जैन, उनकी पत्नी निधि जैन, पिता कोमल चंद जैन और माता शशि जैन के नाम पर कई अचल संपत्तियां सामने आईं. लोकायुक्त के अनुसार जबलपुर में मनीष जैन के नाम 278.74 वर्ग मीटर भूमि मिली, जिसकी अनुमानित कीमत 1.43 करोड़ रुपये से अधिक है. पत्नी निधि जैन के नाम पर भी कई भूखंड और संपत्तियां मिलीं, जिनमें लगभग 95 लाख रुपये मूल्य की भूमि, भोपाल में फ्लैट और अन्य प्लॉट शामिल हैं. जांच में यह भी सामने आया कि भोपाल में खरीदी गई भूमि पर बंगला निर्मित किया गया है. वहीं सागर जिले के बंडा क्षेत्र में माता-पिता के नाम से खरीदे गए प्लॉटों पर मकान भी बनाए गए हैं.

वाहन और बीमा निवेश भी सामने आए

लोकायुक्त जांच में यह भी पता चला कि परिवार के नाम पर मारुति स्विफ्ट कार और सुजुकी एक्सेस वाहन खरीदे गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 5.10 लाख रुपये है. इसके अलावा मनीष जैन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न बीमा पॉलिसियों में लगभग 33.93 लाख रुपये का निवेश पाया गया है.

आय से 264 प्रतिशत अधिक संपत्ति

लोकायुक्त के अनुसार अभी तक की जांच में मनीष कुमार जैन की कुल वैध आय 1,03,73,317 रुपये पाई गई है, जबकि उनके और परिवार के नाम पर कुल 3,78,25,707 रुपये का व्यय और संपत्ति सामने आई है. इस तरह अर्जित आय की तुलना में 264.64 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने का मामला सामने आया है.

अब आगे क्या?

लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार यह प्रारंभिक कार्रवाई है और दस्तावेजों की जांच अभी जारी है. संपत्तियों के स्रोत, वित्तीय लेनदेन और अन्य निवेशों की पड़ताल की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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