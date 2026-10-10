लाड़ली बहना योजना का झांसा; ग्वालियर में 80 वर्षीय महिला को दिनभर ऑटो में घुमाया, फिर जेवर लेकर भाग गई युवती

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बुजुर्गों को निशाना बनाकर ठगी करने वाले गिरोहों की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है. लाड़ली बहना योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर एक 80 वर्षीय महिला से लाखों रुपये के जेवर और जरूरी दस्तावेज ठग लिए गए. आरोपी युवती ने खुद को मददगार बताते हुए बुजुर्ग महिला को फॉर्म भरवाने के बहाने ऑटो में बैठाया और दिनभर शहर में घुमाती रही. बाद में भीड़ में चोरी का डर दिखाकर जेवर उतरवा लिए और मौका मिलते ही सामान से भरा थैला लेकर फरार हो गई.

लाड़ली बहना योजना का दिया झांसा

NDTV को प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्वालियर के गली नंबर-1 क्षेत्र में रहने वाली 80 वर्षीय विद्या बाई कुशवाह अपने घर पर कॉस्मेटिक की छोटी दुकान चलाती हैं. शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे वह दुकान पर अकेली बैठी थीं.

इसी दौरान गुलाबी रंग का सलवार-सूट पहने लगभग 25-26 वर्षीय एक युवती ने दुकान पर पहुंचकर नेल पॉलिश खरीदी और बातचीत शुरू कर दी. बातों-बातों में युवती ने विद्या बाई से पूछा कि क्या उन्हें लाड़ली बहना योजना का पैसा मिलता है.

जब बुजुर्ग महिला ने मना किया तो युवती ने खुद को मददगार बताते हुए कहा कि वह उनका फॉर्म भरवा देगी, लेकिन इसके लिए बड़े कार्यालय में जाना होगा.

सीसीटीवी का स्क्रीनशॉट

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दिनभर शहर में घुमाती रही आरोपी

युवती की बातों पर भरोसा कर विद्या बाई उसके साथ ऑटो में बैठ गईं. आरोपी पहले उन्हें बहोड़ापुर चौराहे ले गई. वहां कोई सरकारी कार्यालय नहीं दिखा तो बुजुर्ग महिला ने घर वापस छोड़ने की बात कही. इसके बाद युवती उन्हें पुरानी छावनी क्षेत्र ले गई. जब महिला ने विरोध किया तो ऑटो को वापस बाड़ा इलाके की ओर ले जाया गया. बाद में आरोपी उन्हें सागर होटल वाली गली में लेकर पहुंची, जहां उसने अपनी योजना को अंजाम दिया.

जेवर कटने का डर दिखाकर उतरवाए गहने

आरोपी युवती ने विद्या बाई से कहा कि महाराज बाड़ा क्षेत्र में काफी भीड़ रहती है और वहां जेवर कटने का खतरा है. उसने महिला को सलाह दी कि वे अपने सारे जेवर और कीमती सामान उतारकर थैले में रख लें. युवती के झांसे में आकर विद्या बाई ने सोने के टॉप्स, सोने के मोतियों वाला मंगलसूत्र, पेंडल, चांदी की अंगूठी, 200 रुपये नकद, घर की चाबियों के दो गुच्छे, पैन कार्ड और वोटर आईडी समेत अन्य सामान एक छोटे थैले में रख लिया.

झांसी रोड थाना की पुलिस कर रही है इस मामले की पड़ताल

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मौका मिलते ही थैला लेकर फरार

सामान थैले में रखवाने के बाद युवती लगातार उन्हें बातों में उलझाती रही. इसी बीच मौका देखकर वह जेवरों और दस्तावेजों से भरा थैला लेकर फरार हो गई. ठगी का अहसास होने पर बुजुर्ग महिला घबरा गईं. बताया गया है कि एक ई-रिक्शा चालक की मदद से वह किसी तरह घर पहुंचीं और परिजनों को घटना की जानकारी दी.

सीसीटीवी फुटेज में दिखी संदिग्ध युवती

घटना की शिकायत मिलने पर झांसी रोड थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है, जिसमें एक स्थान पर गुलाबी सलवार-सूट पहने संदिग्ध युवती बुजुर्ग महिला के साथ नजर आई है.

ASP जयराज कुवेर के अनुसार पुलिस फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही युवती को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

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