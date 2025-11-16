Zip Coding Dating Trend: डेटिंग न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में एक उभरता और विकसित होता क्षेत्र है. डेटिंग ट्रेंड में समय-समय पर लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक बदलाव भी होते हैं. आज के समय में लोग ऐप्स पर कई प्रोफाइल्स स्क्रॉल करते रहते हैं. अपने लिए कोई अच्छे की तलाश में रहते है. इन सब के बीच एक दिलचस्प नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. जिसका नाम जिप-कोडिंग है. यह एक ऐसा तरीका है, जिसमें लोग अपने आसपास के इलाके में ही डेटिंग करना पसंद करते हैं. यह ट्रेंड न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है.

यह भी पढ़ें:- Dating Trends: 2026 में छा जाएंगे ये 5 ​डेटिंग ट्रेंड, केमिस्ट्री से लेकर भर-भर के झलकेगा प्यार, आप भी करें रूल्स को फॉलो

जिप-कोडिंग क्या है? (What Is Zip-Coding Dating Trend)

जिप-कोडिंग एक ऐसा तरीका है, जिसमें लोग अपने आसपास के इलाके में ही डेटिंग करना पसंद करते हैं. पास में रहने से मिलने-जुलने में आसानी, कम खर्च, कम समय, डेट प्लान करने में मुश्किल नहीं होती. यह एक प्रकार का खुला रिश्ता है, जहां लोग एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं, लेकिन एक-दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते हैं.

अनुकूलता- जिप-कोडिंग एक अनुकूल विकल्प है, क्योंकि यह लोगों को अपने आसपास के इलाके में ही डेटिंग करने की अनुमति देता है.

खुलापन- जिप-कोडिंग एक खुला रिश्ता है, जहां लोग एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं, लेकिन एक-दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते हैं.

नई चीजों का अनुभव- जिप-कोडिंग लोगों को नई चीजों का अनुभव करने और नए लोगों से मिलने का अवसर देता है.

जिप-कोडिंग एक अनिश्चित रिश्ता है, जहां लोग एक-दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते हैं. अगर आप एक-दूसरे के प्रति समर्पित और एक-दूसरे के प्रति समर्पित रिश्ते की तलाश में हैं, तो आपको जिप-कोडिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जिप-कोडिंग से लोगों को दर्द हो सकता है, अगर वे एक-दूसरे के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.