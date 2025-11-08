Dating Trends: 2026 में छा जाएंगे ये 5 ​डेटिंग ट्रेंड, केमिस्ट्री से लेकर भर-भर के झलकेगा प्यार, आप भी करें रूल्स को फॉलो

Dating Trends 2026: साल 2025 खत्म होने वाला है और 2026 का आगाज होने वाला है. बदलते साल के साथ डेटिंग की दुनिया में भी बहुत कुछ बदलने वाला है. साल 2026 में डेटिंग की दुनिया में भी नए ट्रेंड्स और शब्दों का आगमन हो रहा है. डेटिंग ऐप प्लैंटी ऑफ फिश ने अपने वार्षिक सर्व में 2026 के डेटिंग ट्रेंड्स की जानकारी शेयर की है, जिसमे कई नए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. दरअसल, आजकल कोरियन सीरीज लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है और नई पीढ़ी के युवा उन्हें फॉलो भी करते हैं. ऐसे में आप भी कुछ डेटिंग ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें केमिस्ट्री से लेकर प्यार तक साफ दिखेगा.

केमरीज़्ट्री (ChemRIZZtry)

केमरीज़्ट्री एक ऐसा शब्द है, जो उन लोगों के लिए है जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अचानक से आकर्षित हो जाते हैं जिसके साथ उन्होंने कभी नहीं सोचा था. यह शब्द उन लोगों के लिए है जो आकर्षण को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं. डेटिंग ऐप के अनुसार, इसका मतलब है "किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अप्रत्याशित केमिस्ट्री पाना जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि आप उसमें दिलचस्पी लेंगे.

लवलोरिंग शब्द उन लोगों के लिए है, जो डेटिंग को एक अनुभव के रूप में देखते हैं, जो नए अनुभवों और गतिविधियों के माध्यम से प्यार की तलाश में हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग एक तिहाई सिंगल्स (37%) ने माना कि वे सिर्फ यह देखने के लिए डेट पर गए हैं कि कहानी कहां ले जाती है.

कर्वबॉल-क्रशिंग उन लोगों के लिए है, जो अपने सामान्य प्रकार के लोगों से अलग किसी के साथ आकर्षित हो जाते हैं. डेटिंग ऐप के अनुसार, यह इस बात का प्रमाण है कि समय के साथ आकर्षण बढ़ सकता है. यह डेटिंग ट्रेंड चेकलिस्ट के बजाय वाइब्स पर केंद्रित है.

ट्रूकास्टिंग उन लोगों के लिए है, जो अपने असली रूप में रहने में विश्वास करते हैं, जो अपने साथी के साथ ईमानदार और खुले रहने में विश्वास करते हैं. डेटिंग का दौर खत्म होते ही उनके पार्टनर बदल जाते हैं. इसमें कोई छलावा नहीं, कोई दिखावा नहीं.

स्टेटस-फ्लेक्सिंग शब्द उन लोगों के लिए है, जो अपने रिश्ते की स्थिति को सार्वजनिक रूप से बताने में विश्वास करते हैं. जो अपने रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं. आज सिंगल्स गर्व से अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेबल कर रहे हैं.

