विज्ञापन

Dating Trends: 2026 में छा जाएंगे ये 5 ​डेटिंग ट्रेंड, केमिस्ट्री से लेकर भर-भर के झलकेगा प्यार, आप भी करें रूल्स को फॉलो

Dating Trends 2026: साल 2026 में डेटिंग की दुनिया में भी नए ट्रेंड्स और शब्दों का आगमन हो रहा है. डेटिंग ऐप प्लैंटी ऑफ फिश ने अपने वार्षिक सर्व में 2026 के डेटिंग ट्रेंड्स की जानकारी शेयर की है.

Read Time: 3 mins
Share
Dating Trends: 2026 में छा जाएंगे ये 5 ​डेटिंग ट्रेंड, केमिस्ट्री से लेकर भर-भर के झलकेगा प्यार, आप भी करें रूल्स को फॉलो
डेटिंग ट्रेंड 2026
File Photo

Dating Trends 2026: साल 2025 खत्म होने वाला है और 2026 का आगाज होने वाला है. बदलते साल के साथ डेटिंग की दुनिया में भी बहुत कुछ बदलने वाला है. साल 2026 में डेटिंग की दुनिया में भी नए ट्रेंड्स और शब्दों का आगमन हो रहा है. डेटिंग ऐप प्लैंटी ऑफ फिश ने अपने वार्षिक सर्व में 2026 के डेटिंग ट्रेंड्स की जानकारी शेयर की है, जिसमे कई नए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. दरअसल, आजकल कोरियन सीरीज लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है और नई पीढ़ी के युवा उन्हें फॉलो भी करते हैं. ऐसे में आप भी कुछ डेटिंग ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें केमिस्ट्री से लेकर प्यार तक साफ दिखेगा.

यह भी पढ़ें:- Nicknames For Wife: वाइफ को प्यार से क्या बुलाएं? गुस्से में भी सुनकर खिल उठेगा चेहरा, यहां देखिए वाइफ क्यूट निकनेम्स लिस्ट

केमरीज़्ट्री (ChemRIZZtry)

केमरीज़्ट्री एक ऐसा शब्द है, जो उन लोगों के लिए है जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अचानक से आकर्षित हो जाते हैं जिसके साथ उन्होंने कभी नहीं सोचा था. यह शब्द उन लोगों के लिए है जो आकर्षण को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं. डेटिंग ऐप के अनुसार, इसका मतलब है "किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अप्रत्याशित केमिस्ट्री पाना जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि आप उसमें दिलचस्पी लेंगे.

लवलोरिंग (Love-loreing)

लवलोरिंग शब्द उन लोगों के लिए है, जो डेटिंग को एक अनुभव के रूप में देखते हैं, जो नए अनुभवों और गतिविधियों के माध्यम से प्यार की तलाश में हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग एक तिहाई सिंगल्स (37%) ने माना कि वे सिर्फ यह देखने के लिए डेट पर गए हैं कि कहानी कहां ले जाती है.

कर्वबॉल-क्रशिंग (Curveball-crushing)

कर्वबॉल-क्रशिंग उन लोगों के लिए है, जो अपने सामान्य प्रकार के लोगों से अलग किसी के साथ आकर्षित हो जाते हैं. डेटिंग ऐप के अनुसार, यह इस बात का प्रमाण है कि समय के साथ आकर्षण बढ़ सकता है. यह डेटिंग ट्रेंड चेकलिस्ट के बजाय वाइब्स पर केंद्रित है.

ट्रूकास्टिंग (Truecasting)

ट्रूकास्टिंग उन लोगों के लिए है, जो अपने असली रूप में रहने में विश्वास करते हैं, जो अपने साथी के साथ ईमानदार और खुले रहने में विश्वास करते हैं. डेटिंग का दौर खत्म होते ही उनके पार्टनर बदल जाते हैं. इसमें कोई छलावा नहीं, कोई दिखावा नहीं.

स्टेटस-फ्लेक्सिंग (StAtuS-flexing)

स्टेटस-फ्लेक्सिंग शब्द उन लोगों के लिए है, जो अपने रिश्ते की स्थिति को सार्वजनिक रूप से बताने में विश्वास करते हैं. जो अपने रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं. आज सिंगल्स गर्व से अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेबल कर रहे हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dating Trends, Dating Trends 2026, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com