Year Ender 2025: कोरियन ग्लास स्किन से लेकर स्किनिमलिज्म तक... साल 2025 में इन ब्यूटी ट्रेंड्स ने मचाया धमाल, हर किसी ने किया पसंद

Year ender 2025: साल 2025 का आखिरी महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों में नया साल शुरू हो जाएगा. ब्यूटी और ग्लैमर के मामले में इस साल कई तरह के बदलाव देखने को मिले. साथ ही इस साल कई लोग अपनी स्किन को लेकर काफी चिंतित भी नजर आए. त्वचा की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ब्यूटी ट्रेंड्स को फॉलो किया जिसके अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले. कुछ लोग कोरियन ग्लास स्किन की ओर आकर्षित हुए तो कई लोगों को बोल्ड मेकअप लुक पसंद आया. इसी के चलते आज हम आपको वायरल ब्यूटी ट्रेंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 2025 में धमाल मचाया और साथ ही ये लोगों को भी खूब पसंद आए.

1. कोरियन ग्लोइंग स्किन (Korean Glowing Skin)

साल 2025 में कोरियन ब्यूटी ने लोगों को खूब आकर्षित किया. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कोरियन ग्लास स्किन हैक्स और घरेलू नुस्खे अपनाए. इन नुस्खों से त्वचा हाइड्रेट होती है और चमकदार दिखती है. कई इन्फ्लुएंसर्स भी सोशल मीडिया पर कोरियन स्किन पाने के लिए नुस्खे शेयर करते नजर आए.

साल 2025 में रेट्रो मेकअप लुक भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया. इसके लिए उन्होंने जैमिनी, चैट जीपीटी जैसे AI टूल्स का उपयोग कर रेट्रो लुक फोटो क्रिएट कीं. ये लुक बहुत सिंपल और आकर्षक लगता है. आज भी ये ट्रेंड कई लोग फॉलो कर रहे हैं.

इस साल लोगों के बीच स्किनिमलिज्म काफी ज्यादा पॉपुलर रहा. इस ट्रेंड का मतलब है कम केमिकल प्रोडक्ट्स, ज्यादा नैचुरल लुक. इसमें क्लीनजिंग (Cleansing), मॉइस्चराइजिंग (Moisturizing) और सनस्क्रीन (Sunscreen) पर ज्यादा फोकस किया जाता है.

इस साल मैचा स्किनकेयर लोगों के बीच काफी ज्यादा चर्चा में रहा. इस ट्रेंड में फेस मास्क, क्लेंजर, सीरम और मॉइस्चराइजर में मैचा का इस्तेमाल किया जाता है. आपको बता दें कि मैचा में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो स्किन को डिटॉक्स कर ग्लोइंग बनाते हैं.

इस साल लोगों ने महंगे-महंगे केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना छोड़ सिंपल स्किन केयर पर ज्यादा ध्यान दिया. वहीं, कई इन्फ्लुएंसर्स और अभिनेत्री भी इस सिंपल ब्यूटी टिप्स देती नजर आईं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.