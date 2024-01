सर्दियों में नवजात शिशु जल्दी पड़ते हैं बीमार, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए अपनाएं यह रामबाण तरीका

Winter Care tips for kids : सर्दी में फिर शिशु कभी नहीं होंगे फिर बीमार.

खास बातें इन दिनों सर्दी बहुत हो रही है.

यह छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है.

यह रामबाण तरीका अपनाइए.

Winter tips for new born baby : सर्दियों (Winter tips) का मौसम यूं तो खाने पीने और घूमने के लिहाज से शानदार होता है लेकिन बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये सेहत संबंधी परेशानियां लेकर आता है. खासकर नवजात शिशु जो कमजोर होते हैं, वो जल्दी सर्दियों के मौसम की चपेट में आ जाते हैं. इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट और बड़े बूढ़े सर्दियों में नवजात की देखभाल पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह देते आए हैं. ठंड के मौसम में कमजोर इम्यूनिटी (Weak Immunity) होने के चलते नवजात जल्दी बीमार होते हैं और ऐसे में माता पिता को उनको सर्दी और बीमारियों से बचाने के लिए खास उपाय अपनाने चाहिए. चलिए जानते हैं ऐसे टिप्स (new born baby care tips in winter) जिनको अपनाकर आप अपने घर में नवजात को सर्दियों से बचाकर रख सकते हैं.