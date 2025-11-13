पेट के बल लेटने से कौन सी बीमारी होती है? पेट के बल ज्यादा लेटने से क्या होता है, जान गए तो हैरान हो जाएंगे आप

Pet ke bal sone se kaun si bimari hoti hai : नींद की आदतें हर इंसान में अलग होती हैं. कोई करवट में सोता है, कोई पीठ के बल और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेट के बल सोना सबसे ज्यादा सुकून देता है. अगर आप भी पेट के बल (Sleeping On Stomach) सोते हैं तो आपकी यह आदत आपको आराम तो देती है, लेकिन कई बार शरीर पर दबाव (Body Pressure) भी बढ़ा देती है. इस तरह सोने में गर्दन और कमर पर खिंचाव आ सकता है और सांस लेना थोड़ा भारी लग सकता है. फिर भी कई लोगों को यह तरीका इतना सुखद लगता है कि वे हर रात इसी में गहरी नींद में खो जाते हैं. ध्यान रहे, पेट के बल सोना पेट कम (Belly Fat) नहीं करता, सिर्फ आराम देता है, इसलिए इसे रोजाना अपनाना हमेशा फायदेमंद नहीं माना जाता.

पेट के बल सोने से क्या होता है (What Happens When You Sleep On Stomach)

पेट के बल सोने पर शरीर आगे की ओर दब जाता है जिससे रीढ़ अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहती. इसका असर कमर और गर्दन में दर्द के रूप में दिखाई दे सकता है. छाती पर हल्का दबाव पड़ने से सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है. कई बार सुबह उठते ही शरीर में अकड़न और खिंचाव महसूस होता है.

क्या पेट के बल लेटना चाहिए (Should You Sleep On Stomach)

रोजाना पेट के बल सोना सही आदत नहीं माना जाता क्योंकि यह धीरे-धीरे शरीर पर अतिरिक्त दबाव डालता है. अगर आपकी नींद इसी तरह आती है, तो सिर के नीचे कम ऊंचाई वाला तकिया रखें या बिना तकिए के सोएं ताकि गर्दन पर पड़ने वाला दबाव कम हो सके. कभी-कभार इस तरह सोना ठीक है, लेकिन इसे आदत बनाना शरीर को परेशान कर सकता है.

पेट के बल सोने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं (Stomach Sleepers Personality)

माना जाता है कि पेट के बल सोने वाले लोग सीधी सोच वाले और स्पष्ट स्वभाव के होते हैं. ये लोग ईमानदार होते हैं और जल्दी फैसले लेने में सक्षम रहते हैं. ऐसे लोग अपने काम को व्यवस्थित रखना पसंद करते हैं और चीज़ों को साफ-सुथरा देखने में विश्वास रखते हैं. इनका स्वभाव मिलनसार होता है और ये बातचीत में सहज रहते हैं.

पेट के बल लेटने से अच्छा क्यों लगता है और क्या इससे पेट कम होता है (Why It Feels Good & Does It Reduce Belly Fat)

कई लोगों को पेट के बल लेटने से शरीर में हल्का और संतुलित दबाव महसूस होता है जो उन्हें सुकून देता है. यह तनाव कम करने में मदद करता है और शरीर को आराम की स्थिति में ले जाता है. लेकिन यह मानना गलत है कि पेट के बल सोने से पेट की चर्बी कम होती है. सोने की कोई भी मुद्रा चर्बी नहीं घटा सकती. पेट कम करने के लिए सही खानपान और नियमित व्यायाम ही सबसे प्रभावी तरीके हैं. पेट के बल सोना केवल आराम देता है, वजन कम नहीं करता.