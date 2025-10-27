भैंस का दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? सबसे अच्छा दूध किसका है, जानिए यहां पर

Which Milk is Good Cow or Buffalo: दूध को शरीर के लिए एक संपूर्ण और बहुत फायदेमंद आहार माना जाता है. इसमें कई सारे जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन-डी, विटामिन-बी12 और फॉस्फोरस मौजूद होते हैं. दूध के सेवन से हड्डियां, दांत, मांसपेशी और इम्युनिटी स्ट्रॉन्ग रहते हैं. इसी कारण लोग अधिकतर गाय और भैंस का दूध पीना पसंद करते हैं. दोनों ही प्रकार के दूध शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. हालांकि पौष्टिकता के आधार पर दोनों में काफी अंतर है. इसी कड़ी में आचार्य मनीष जी ने ये बताया है कि भैंस का दूध क्यों नहीं पीना चाहिए और सबसे अच्छा दूध किसका माना जाता है.

क्या भैंस का दूध पीना चाहिए?

आचार्य मनीष बताते हैं कि भैंस का दूध पीने लायक नहीं होता है. ये दूध भारी या कहें गाढ़ा होता है जिससे ये काफी देरी में पचता है. साथ ही वह बताते हैं कि भैंस का ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है, जिससे इसका दूध पीने वाले लोगों में ट्यूमर, गांठ, रसौली, पथरियां होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है. पहले के समय में वहीं लोग ज्यादा भैंस का दूध पीते थे जो बहुत मेहनत का काम करते थे.

स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए गाय का दूध पानी ही ज्यादा फायदेमंद बताया गया है. इसमें फैट की मात्रा भी कम पाई जाती है साथ में इसे पचाना भी काफी आसान होता है.

गाय और भैंस का दूध दोनों ही अपने-अपने तरह से बहुत फायदेमंद होता है. गाय के दूध में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और डैमेज टिश्यूज बिल्ड करने में काफी मदद करता है. इसके अलावा गाय के दूध में मौजूद कैल्शियम और विटामिन डी बच्चों-बुजुर्गों के दांत और हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है. वहीं, भैंस के दूध की बात करें तो ये वजन बढ़ाने में काफी लाभदायक होता है क्योंकि इसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है. इसके अलावा भैंस का दूध पोटैशियम और मैग्नीशियम का भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है.

दूध सभी लोगों के लिए फायदेमंद नहीं माना जाता है. कुछ-कुछ लोगों के लिए दूध हानिकारक भी साबित हो सकता है. अगर आप फैटी लिवर, पीसीओएस समेत पेट से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो दूध का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.