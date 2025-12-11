सर्दियों में हरी मटर क्यों खानी चाहिए? हरा मटर खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, मटर की तासीर ठंडी होती है या गर्म, जानिए

Green Peas Benefits: सर्दियों के मौसम में कई प्रकार की सब्जियां आती है, जिनका सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. ऐसे ही सर्दियों में मटर सबसे आसानी से मिलने वाले फूड्स में से एक है. मटर एक सुपरफूड है, जो प्लांट-बेस्ड प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक विटामिन से भरपूर है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, हरी मटर खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी लाभकारी होती है. इसका सेवन करने से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद मिलती है और हार्ट हेल्थ को फायदा मिलता है. इन्हें खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और वजन घटाने में भी मदद मिलती है. चलिए आपको बताते हैं सर्दियों में हरी मटर क्यों खानी चाहिए? हरा मटर खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, मटर की तासीर ठंडी या गर्म होती है.

यह भी पढ़ें:- Vitamin B12 की सारी कमी 15 दिन में हो जाएगी पूरी, बस इन 3 चीजों से घर पर बना लें विटामिन बी12 की यह हरी गोली

सर्दियों में हरी मटर क्यों खानी चाहिए?

हरी मटर पोषक तत्वों से भरपूर होती है. मटर में विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फोलेट, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटैशियम आदि कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं. इसके अलावा मटर प्रोटीन से भरपूर होती है. इसमें अमीनो एसिड भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. इसे शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कहा जा सकता है. भोजन में नियमित रूप से मटर शामिल करने से प्रोटीन की कमी नहीं होगी और यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है.

मटर में पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है. इसके अलावा फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाता है. एक अध्ययन के अनुसार, मटर खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है.

मटर कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन के से भरपूर होती है. ये हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करते हैं. उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लेकिन मटर खाने से इस समस्या को रोकने में मदद मिल सकती है.

मटर फाइबर से भरपूर होती है, जो पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है. नियमित तौर पर मटर का सेवन करने से कई बीमारियों से भी बचाव होता है.

मटर में हाई फाइबर और प्रोटीन होता है, जो खाने की लालसा को कंट्रोल करता है. इससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है, जिससे अनावश्यक स्नैकिंग को कम करने में मदद मिलती है. ऐसे में मटर का सेवन करने से वजन कम करने में मदद और सेहत के लिए फायदेमंद है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.