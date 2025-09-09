बच्चे को रात में बोतल से पिलाते हैं दूध तो कभी ना करें यह गलती, डॉक्टर ने बताया खराब हो सकते हैं बच्चे के दांत

Parenting: बच्चे को हर समय मां अपना दूध नहीं पिला पाती तो साथ में दूध की बोतल (Milk Bottle) रखती हैं. कई बार रात के समय मां बच्चे के मुंह में दूध की बोतल रखकर उसे सुला देती हैं और कब मां की अपनी आंख लग जाती है पता नहीं चलता है. इससे होता यह है कि बच्चा मुंह में ही दूध की बोतल लगाकर सो जाता है. रातभर मुंह में बोतल लगाए सोने को और बहुत ज्यादा देर तक दूध पीते रहने को बच्चों के डॉक्टर ने बड़ी गलती बताया है. पीडियाट्रिशियन डॉक्टर पवन मांडविया ने बताया कि रात में बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हुए सुलाने पर क्या नुकसान हो सकता है. आप भी सुन लीजिए डॉक्टर की यह सलाह.

चाहते हैं कि बच्चे बने कोंफिडेंट तो जरूर करें ये 5 काम, थेरैपिस्ट ने दिए टिप्स, हर मुश्किल सुलझा लेगा बच्चा

बच्चे को रात में बोतल से दूध क्यों नहीं पिलाना चाहिए

डॉक्टर ने बताया कि अगर रात में बच्चा नींद से जागता है और उसे सुलाने के लिए आप उसे बोतल से दूध पिलाते हैं तो इससे बच्चे के दांत खराब हो सकते हैं. डॉ. मांडविया के पास एक मां अपनी बेटी को लेकर आई थी जिसके दांत बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं. जब डेंटिस्ट को दांत दिखाए गए तो उन्होंने बताया कि बच्चे का RCT ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है. टेस्ट से पता चला कि जब बच्चे डेढ़-दो साल की थी तो हर रात उसे बोतल से दूध पिलाया जाता था. रात में वह 1-2 घंटे तक मुंह में दूध की बोतल लगाकर रखती थी.

इससे होता यह है कि लगातार मुंह में बोतल लगाए रहने से मुंह में दूध भरा रहता है. इसके बाद अगर सही तरह से बच्चे का मुंह धुलवाकर ना सुलाया जाए तो दांत पर वो दूध चिपका रह जाता है. इससे बच्चे के दांतों की ऊपरी लेयर यानी इनेमल, जोकि ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होती है, सड़ना शुरू हो जाता है. इससे आगे जाकर बच्चे के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं.

जब बच्चे के सड़े हुए दांत निकलवाने पड़ते हैं तो इससे आगे जाकर बच्चे के दांतों की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है और दांत डैमेज (Teeth Damage) होते हैं. आगे चलकर बच्चे के जो दांत निकलते हैं वो भी सीधे नहीं निकलते और अलाइनमेंट बिगड़ती है.

इसीलिए डॉक्टर का कहना है कि रात के समय बच्चे के मुंह में दूध की बोतल लगाकर नहीं छोड़नी चाहिए या फिर बच्चे को दूध की बोतल मुंह में लिए ही नहीं सोने देना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.