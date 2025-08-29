किस विटामिन की कमी से पसीना ज्यादा आता है?

Excessive Sweating: पसीना आना आम बात है. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें जरूरत से ज्यादा पसीना आता है. इससे वे खुद को फ्रैश फील नहीं कर पाते हैं, साथ ही कई बार ये दूसरों के सामने शर्मिंदगी का कारण भी बन जाता है. अब, इसके लिए लोग तमाम तरह के तरीके अपनाते हैं लेकिन बावजूद इसके चिपचिपे पसीने की परेशानी को दूर नहीं कर पाते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं और इस परेशानी का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. बता दें कि बॉडी में एक जरूरी विटामिन की कमी होने पर भी ज्यादा पसीना आने लगता है. आइए जानते हैं ये विटामिन कौन सा है, साथ ही जानेंगे इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है.
क्यों आता है ज्यादा पसीना?
इसे लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की एक रिपोर्ट बताती है, बहुत ज्यादा पसीना आने के पीछे बॉडी में विटामिन B12 की कमी एक कारण हो सकता है. इस खास विटामिन की कमी होने पर खासकर रात के समय पसीना ज्यादा आने लगता है.क्यों होता है ऐसा?
रिपोर्ट के मुताबिक, विटामिन B12 की कमी से नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाता है. नर्वस सिस्टम ही हमारे शरीर के अलग-अलग फंक्शन को कंट्रोल करता हैं, जैसे कि हार्टबीट, ब्लड प्रेशर और पसीने की ग्रंथियां. इसके ठीक तरीके से काम नहीं करने पर बॉडी का टेंपरेचर कंट्रोल बिगड़ सकता है, जिससे ज्यादा पसीना आने लगता है.
इसके अलावा, विटामिन बी12 की कमी से शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, जिससे एनीमिया जैसी स्थिति हो सकती है. एनीमिया होने पर शरीर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है और इस प्रोसेस में शरीर पसीने के जरिए रिएक्ट करता है. ऐसे में अगर अचानक आपको पसीना ज्यादा आने लगा है या खासकर रात के समय पसीना आता है, तो एक बार विटामिन बी 12 की जांच जरूर कराएं.किन लोगों में ज्यादा होती है विटामिन बी12 की कमी?
- आमतौर पर शाकाहारी लोग में विटामिन बी12 की कमी ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि B12 ज्यादातर नॉन-वेज फूड में पाया जाता है.
- इसके अलावा 50 साल से ऊपर के लोगों में ये विटामिन कम हो सकता है, क्योंकि उम्र के साथ विटामिन को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है.
- जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं, जैसे गैस्ट्रिक या आंतों की बीमारी, उनमें बी12 की कमी देखी जाती है.
- इन सब से अलग वे लोग जो लंबे समय से एंटी-एसिड या शुगर कंट्रोल की दवाइयां ले रहे हैं, उनकी बॉडी में भी विटामिन बी12 सही तरीके से बन नहीं पाता है.
- सबसे पहले अगर रात को बार-बार पसीना आता है और थकान महसूस होती है, तो ब्लड टेस्ट जरूर कराएं.
- विटामिन बी 12 से भरपूर चीजें जैसे दूध, पनीर, दही, अंडा, मछली और चिकन ज्यादा खाएं.
- वहीं, अगर अगर कमी ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन B12 के टैबलेट या इंजेक्शन लिए जा सकते हैं.
- समय पर जांच और सही डाइट से इस समस्या को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
