लोगों के साथ होने पर भी अकेलापन क्यों महसूस होता है? एक्सपर्ट ने बताई वजह

हर किसी के साथ कई बार ऐसा होता है कि उसके आसपास बहुत से लोग होते हैं. सभी से अच्छे से बात होती है, दोस्ती के साथ मस्ती होती और परिवार के साथ समय बिताते हैं, लेकिन इसके बाद भी अंदर से अकेलापन फील होता है और मन में खालीपन से रहता है. हालांकि, अकेलापन हमेशा इस बात का संकेत नहीं होता कि आपके आसपास कोई नहीं है. कई बार आपको लगता है कि कोई आपको सही से नहीं समझ पा रहा है या फिर आपकी भावनाओं को नहीं देख रहा है. एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे स्थित सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ की संस्थापक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नूपुर धाकेफालकर ने बताया कि इमोशनल डिस्कनेक्शन कैसी दिखती है और लोग इसे कैसे अनुभव करते हैं.

लोगों के बीच भी अकेलापन क्यों महसूस होता है?

नूपुर के अनुसार, इंसान का अकेलापन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारी जिंदगी में कितने लोग हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उनसे हमारा रिश्ता कितना गहरा और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है. जिन लोगों के आप बहुत ज्यादा करीब होते हैं, तो वह आपके लिए बहुत अहम हो जाते हैं. ऐसे में उनकी हर बात या फिर फैसले आपके लिए जरूरी हो जाते हैं. वहीं, अगर आपकी जिंदगी में एक या दो ऐसे लोग हैं जिनके सामने आप खुलकर अपनी बात कह सकते हैं और जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, तो आप गहरा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं.

भावनात्मक जुड़ाव की कमी

नूपुर के मुताबिक, कई वजहों से लोग दूसरों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं. अक्सर, हमें डर लगता है कि लोग जज करेंगे, ठुकरा देंगे या गलत समझेंगे. ऐसे में हम अपनी बातों और विचारों को अंदर ही दबा लेते हैं, लेकिन हम सबके बीच में रहने के बाद भी मन की बात किसी से शेयर नहीं करते. आपके पास कोई ऐसा नहीं है, जिससे आप अपने मन की बात खुलकर कर सकते हैं.

सोशल मीडिया का प्रभाव

हमारे में फोन में बहुत से कॉन्टेक्ट होते हैं. इसके बाद भी हम किसी से बात नहीं कर पाते. फोन और सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हो सकते है, लेकिन ऑनलाइन जुड़ाव असल जिंदगी में सुकून नहीं दे पाता.

अकेलेपन से कैसे निपटें?

नूपुर के मुताबिक, अकेलेपन को दूर करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है. इसके लिए सिर्फ एक ऐसे इंसान की जरूरत है, जिससे आप दिल से बात कर सकें. इसके लिए आपको किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़े. ऐसा इंसान, जिसके साथ अपनी भावनाएं शेयर की जा सके.

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