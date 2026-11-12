पहली डेट से रिश्ते की शुरुआत तक, ये 3 बातें हर किसी के दिमाग में ज्यादा घूमती रहती हैं

किसी नए रिश्ते की शुरुआत जितनी रोमांचक होती है, उतनी ही उलझनों से भी भरी होती है. जब दो लोग एक-दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब दोनों के दिमाग में कई सारी बातें घूमती रहती हैं. पहला मैसेज का रिप्लाई देर से आना, अगली मुलाकात की उम्मीद या सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करना. किसी को पसंद करने के बाद एक साधारण-सा मैसेज भी बड़ा फैसला लगने लगता है. चलिए आपको बताते हैं पहली डेट से रिश्ते की शुरुआत तक, वो 5 बातें जो हर किसी के दिमाग में ज्यादा घूमती रहती हैं.

पहले खुद से मैसेज भेजना

आप उनसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि बातचीत शुरू करने वाले अकेले आप ही हों. ऐसे में आप सामने वाले इंतजार करते हैं. भले ही आपके पास बात करने के लिए क्यों न हो. कभी-कभी तो आप चैट खोलते हैं, मैसेज टाइप करते हैं और बिना भेजे ही उसे बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा ही सामने वाला सोच रहा होता है कि अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया.

रिप्लाई में इतनी देर क्यों लगाई?

आपने सुबह 11 बजे मैसेज भेजा और सामने वाले का जवाब दोपहर 3 बजे आया. बस फिर क्या, दिमाग में कई तरह के सवाल घूमने लगते हैं. क्या वो बहुत व्यस्त था? क्या मेरा मैसेज देखना भूल गया? क्या उसका इंटरेस्ट नहीं है? या फिर वह सिर्फ अपने फोन से दूर था?

क्या मैं बातचीत में बोरिंग तो नहीं?

फोन कॉल या डेट खत्म होने के बाद कई लोग अपनी पूरी बातचीत को दोबारा याद करने लगते हैं. उन्हें लगने लगता है कि कहीं उनका मजाक अच्छा नहीं था, उन्होंने काम की बातें ज्यादा तो नहीं कर दीं या फिर बातचीत के दौरान कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जो सामने वाले को अजीब लगे.

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