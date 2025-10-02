बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए 4 सबसे असरदार योगासन

Parenting Tips: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी रहे और उसकी हाइट खूब लंबी हो. बच्चों की हाइट ज्यादातर जेनेटिक्स पर निर्भर करती है, लेकिन सही खानपान, अच्छी नींद और नियमित एक्सरसाइज भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं. इन सब से अलग कुछ खास योगासन भी बच्चों की हाइट नेचुरली बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. योग शरीर को स्ट्रेच करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और सही पोश्चर बनाए रखने में मदद करता है. इसी कड़ी में मशहूर योग गुरु हंसा योगेन्द्र ने 5 आसान और असरदार योगासन बताए हैं, जिन्हें बच्चे नियमित करें तो उनकी हाइट और सेहत दोनों में सुधार हो सकता है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बच्चे को घी खिलाना कब शुरू करें? डॉक्टर ने बताया एक दिन में कितना घी खिलाना है सही

ताड़ासन (Tadasana)

ताड़ासन को पर्वत आसन भी कहते हैं. इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर हाथों को ऊपर की ओर खींचें. अब, एड़ियों को उठाकर पूरे शरीर को भी लंबा खींचें. इससे रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और शरीर में खिंचाव आता है. यह आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए सबसे असरदार माना जाता है.

इसे कोबरा पोज भी कहा जाता है. इस आसन में जमीन पर उल्टा लेटकर अपनी हथेलियों की मदद से छाती को ऊपर उठाएं. यह आसन रीढ़ का लचीलापन बढ़ाता है और छाती को फैलाता है. इससे बच्चों की पीठ मजबूत होती है और पोश्चर सुधरता है.

इस आसन में जमीन पर सीधे पैरों को फैलाकर बैठें और हाथों से पैरों की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करें. इससे पीठ और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है. यह रीढ़ को लंबा करता है और शरीर की जकड़न दूर करता है.

इस आसन को करते समय बैठकर हाथों को सिर के ऊपर जोड़ने की कोशिश करें और पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचें. यह आसन रीढ़ की लंबाई बढ़ाता है और शरीर के एलाइनमेंट को ठीक करता है.

हंसा योगेन्द्र कहती हैं, बच्चों की लंबाई केवल दवाइयों या सप्लीमेंट्स पर निर्भर नहीं करती. योगासन प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है जिससे बच्चों की ग्रोथ बेहतर हो सकती है. ताड़ासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन और पर्वतासन जैसे आसान योगासन बच्चों की रीढ़ को मजबूत बनाते हैं और उनकी हाइट बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.