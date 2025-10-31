सर्वाइकल के मरीज को कैसे सोना चाहिए? जानें सोने की कौन सी पोजीशन गर्दन के दर्द से राहत दिलाती है

Cervical pain: सर्वाइकल के दर्द की समस्या आज बहुत आम हो गई है. लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल, गलत पोस्चर में बैठना और तनाव के चलते आज कम उम्र के बच्चे भी सर्वाइकल की समस्या से जूझ रहे हैं. इसके कारण उन्हें समय-समय पर गर्दन में दर्द, सिर में दर्द और कंधों में तेज अकड़न से जूझना पड़ता है. खासकर सुबह सोकर उठने के बाद ये दर्द बहुत अधिक होता है. कई बार इसके चलते व्यक्ति अपना हाथ तक ऊपर नहीं उठा पाता है या गर्दन को ठीक से सीधा तक नहीं कर पाता है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आपको सर्वाइकल की परेशानी है, तो सही सोने की पोजीशन अपनाकर काफी हद तक दर्द और जकड़न से राहत पाई जा सकती है. इसलिए सही सोने की आदतें अपनाना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं सर्वाइकल पेन में कैसे सोना चाहिए.

पीठ के बल सोना सबसे अच्छा ऑप्शन

पीठ के बल सोना सर्वाइकल के मरीजों के लिए सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है. इस मुद्रा में रीढ़ की हड्डी अपनी नेचुरल स्थिति में रहती है, जिससे गर्दन पर दबाव कम पड़ता है. अगर आप इस पोजीशन में सोते हैं तो एक पतला और मुलायम तकिया इस्तेमाल करें, ताकि सिर बहुत ज्यादा ऊंचा न हो. आप चाहें तो Cervical Pillow या Memory Foam Pillow का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनसे गर्दन को सही सपोर्ट मिलता है.

अगर आप ज्यादा देर तक पीठ के बल नहीं सो पाते हैं, तो करवट लेकर सोना भी अच्छा विकल्प है. कोशिश करें कि आपका तकिया इतना ऊंचा हो कि गर्दन सीधी रहे और कान एक सीध में रहें. बहुत ऊंचा या बहुत नीचा तकिया गर्दन को झुका देता है और दर्द बढ़ा सकता है. इसके साथ ही करवट लेकर सोते समय अपने घुटनों के बीच भी एक तकिया रख लें. इससे कमर सीधी रहती है.

पेट के बल सोना सर्वाइकल दर्द को बढ़ा सकता है, क्योंकि इस मुद्रा में गर्दन एक तरफ मुड़ी रहती है, जिससे मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है. अगर आपको पहले से गर्दन या कंधे में दर्द है, तो इस पोजीशन में बिल्कुल न सोएं.

बहुत नरम गद्दे पर सोने से शरीर धंस जाता है, जिससे रीढ़ की हड्डी मुड़ सकती है. इसलिए थोड़ा सख्त और सपोर्टिव गद्दा इस्तेमाल करें. तकिया ऐसा हो जो न ज्यादा ऊंचा हो, न बहुत नीचे.

सोने से पहले गर्दन और कंधों की हल्की स्ट्रेचिंग करें. जैसे- कंधों को पीछे घुमाना, कान को कंधे की ओर झुकाना या सिर को धीरे-धीरे दाएं-बाएं घुमाना. इससे मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और नींद भी बेहतर आती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.