प्रेगनेंट लेडी को कैसे सोना चाहिए? डॉक्टर ने बताया इस तरह सोने पर अच्छा होता है शिशु का विकास

Sleeping position during pregnancy: गर्भावस्था के समय महिलाओं के मन में कई तरह के सवाल होते हैं. इन्हीं सवालों में से एक है कि इस दौरान किस पोजीशन में सोना सबसे अच्छा होता है या गर्भावस्था में किस तरह सोना चाहिए? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर हाल ही में फेमस न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया नारंग ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं इस वीडियो में एक्सपर्ट क्या कहती हैं.

किस तरह सोना है सबसे अच्छा?

सोनिया नारंग बताती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान लेफ्ट साइड पर सोना सबसे अच्छा विकल्प है. जब गर्भवती महिला लेफ्ट साइड पर सोती है, तो ब्लड फ्लो बेहतर होता है. इससे गर्भाशय (Uterus), प्लेसेंटा और किडनी तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं. इसका सीधा फायदा बच्चे को मिलता है, क्योंकि उसे सही पोषण और ऑक्सीजन मिलता है. इससे उसका विकास और बेहतर होता है.

इसके अलावा, लेफ्ट साइड पर सोने से पैरों और पैरों की उंगलियों में सूजन भी कम होती है. गर्भावस्था में अक्सर पानी रुकने और ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण महिलाओं के पैरों में सूजन हो जाती है. यह पोजीशन किडनी के काम को आसान बनाती है और यूरिन आउटपुट बढ़ाने में मदद करती है.

एक और बड़ा फायदा यह है कि इस पोजीशन में सोने से शरीर के अंदर की बड़ी नस, जिसे इंफीरियर वेना कावा (Inferior Vena Cava) कहा जाता है, उस पर दबाव नहीं पड़ता है. यह नस हमारे शरीर के निचले हिस्से से खून को दिल तक पहुंचाने का काम करती है. जब इस पर दबाव नहीं पड़ता, तो ब्लड फ्लो अच्छा रहता है और मां को भी आराम महसूस होता है.

न्यूट्रिशनिस्ट आगे कहती हैं, कई बार लेफ्ट साइड पर सोते समय कमर या पीठ में खिंचाव महसूस हो सकता है. इस स्थिति में आप अपने पैरों के बीच एक मुलायम तकिया रख सकती हैं. इससे आपकी कमर पर दबाव कम होगा और नींद बेहतर आएगी.

ऐसे में अगर आप प्रेगनेंट हैं, तो अपनी सोने की पोजीशन में थोड़ा बदलाव करके इसे अपनाएं. इससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी और आरामदायक हो सकती है, साथ ही इससे बच्चे का विकास भी बेहतर होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



