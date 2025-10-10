एक्ने-पिंपल होने पर कौन सा सीरम लगाना चाहिए? डर्माटोलॉजिस्ट ने बताया क्या लगाने से एकदम क्लियर हो जाएगी स्किन

Skin Care Tips: चेहरे पर एक्ने-पिंपल होना एक आम समस्या है. गलत स्किनकेयर प्रोडक्ट्स, हार्मोनल बदलाव, धूल-मिट्टी और ऑयल जमा होने से स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे एक्ने की दिक्कत बढ़ जाती है. हालांकि, अगर सही स्किनकेयर अपनाया जाए, तो इन्हें जल्दी ठीक भी किया जा सकता है. ऐसे में आइए एक्सपर्ट से जानते हैं चेहरे पर एक्ने-पिंपल होने पर क्या करें या क्या लगाने से इस परेशानी को बार-बार होने से रोका जा सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर डर्माटोलॉजिस्ट संदेश गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन एक्सपर्ट बताते हैं, खासकर दो ऐसे इंग्रीडिएंट हैं जो एक्ने और पिंपल्स के लिए बेहद असरदार साबित होते हैं.

डर्माटोलॉजिस्ट बताते हैं, सैलिसिलिक एसिड एक बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड (BHA) है, जो स्किन के अंदर गहराई तक जाकर पोर्स को साफ करता है. यह अतिरिक्त तेल (Sebum), डेड स्किन और गंदगी को हटाकर पोर्स को खुला रखता है, जिससे पिंपल्स और ब्लैकहेड्स बनना कम हो जाते हैं. सैलिसिलिक एसिड नियमित रूप से लगाने से स्किन स्मूद नजर आने लगती है, साथ ही पुराने दाग-धब्बों भी हल्का हो जाते हैं. ऐसे में अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने-प्रोन है, तो सैलिसिलिक एसिड सीरम आपके लिए परफेक्ट है.

सबसे पहले चेहरा धोकर अच्छी तरह सुखा लें. अब, ड्रॉपर की मदद से हल्की मात्रा में सैलिसिलिक एसिड सीरम सीधे चेहरे पर लगाएं और साफ हाथों से मसाज करें. इसे हफ्ते में 3-4 बार रात में लगाना सबसे बेहतर रहता है. सैलिसिलिक एसिड के बाद हमेशा मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं ताकि स्किन ड्राई न हो.

वहीं, अगर आपको पस वाले एक्ने होते हैं, तो आप नियासिनामाइड सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं. नियासिनामाइड (Vitamin B3) स्किन को अंदर से शांत करता है. यह इंफ्लेमेशन कम करता है, जिससे लालपन, जलन या सूजन में राहत मिलती है. इसके अलावा यह भी सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जिससे स्किन पर अतिरिक्त तेल नहीं आता और पिपंल्स होना कम हो जाते हैं.

सुबह के समय चेहरे पर 2-3 बूंद नियासिनामाइड सीरम लगाएं. यह मेकअप के नीचे भी लगाया जा सकता है और डेली रूटीन के लिए बिल्कुल सुरक्षित है.

ऐसे में अगर आपकी स्किन पर बार-बार पिंपल या एक्ने हो रहे हैं, तो इन दोनों सीरम को अपनी डेली स्किनकेयर रूटीन में शामिल करें. ये स्किन को क्लीन, स्मूद और ग्लोइंग बनाते हैं, साथ ही आगे होने वाले ब्रेकआउट्स से भी बचाते हैं. हालांकि, इस्तेमाल से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.