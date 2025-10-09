खाली पेट करी पत्ता खाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बस 3 पत्तों से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

Curry Leaves Empty Stomach: करी पत्ते का पेड़ लगभग हर भारतीय घर में लगा ही होता है. ये पत्ते खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटे-छोटे हरे पत्ते हमारे शरीर के लिए भी किसी 'नेचुरल मल्टीविटामिन' से कम नहीं हैं? फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया है कि अगर आप रोज सुबह खाली पेट सिर्फ 3 करी पत्ते खा लेते हैं, तो इससे शरीर को कई अद्भुत फायदे मिल सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

स्किन बनती है ग्लोइंग

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, करी पत्तों में विटामिन A और बीटा-कैरोटीन होता है, जो स्किन को ग्लोइंग बनाता है. यह स्किन की डलनेस और झुर्रियों को कम करने में भी मदद करता है. इसके साथ ही ये आंखों के लिए भी अच्छा है.

करी पत्तों में विटामिन C, E और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं. इससे स्किन हेल्दी और यंग दिखती है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है.

करी पत्तों में पाए जाने वाले B-कॉम्प्लेक्स विटामिन्स मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, थकान कम करते हैं और दिमाग को एक्टिव रखते हैं. इससे ध्यान केंद्रित करने और मूड बेहतर करने में मदद मिलती है.

करी पत्तों में आयरन और फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है. ये दोनों मिलकर शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं और एनीमिया (खून की कमी) को रोकते हैं.

करी पत्ते कैल्शियम और फॉस्फोरस से भरपूर होते हैं. 100 ग्राम करी पत्तों में लगभग 659 mg कैल्शियम होता है. यह हड्डियों की मजबूती और बोन डेंसिटी बढ़ाने में मदद करता है.

इस तरह करी पत्ता शरीर को अंदर से हेल्दी बनाने वाला सुपरफूड साबित हो सकता है.

सुबह खाली पेट 3-4 ताजे करी पत्ते अच्छे से चबाकर खाएं या थोड़ा पानी पीकर निगल लें. चाहें तो इसे स्मूदी या नींबू पानी में भी मिला सकते हैं. इससे आपको एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.