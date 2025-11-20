बेडरूम में कौन सा पौधा रखना चाहिए? जानें कौन सा पौधा आपको रात में सोने में मदद करता है

Plants to Keep in Bedroom: क्या आपको भी रात के समय नींद आने में परेशानी होती है? दिनभर की थकान के बाद भी आप रात को ठीक तरह से सो नहीं पाते हैं? अगर हां, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. नींद न आने की परेशानी में आप अपने बेडरूम में छोटे-छोटे बदलाव कर सकते हैं. जैसे- कमरे की रोशनी को एकदम कम कर दें, शांत माहौल बनाएं और सोने से पहले टीवी या मोबाइल देखने से बचें. इससे अलग आप एक और खास तरीका आजमा सकते हैं. बेहतर और जल्दी नींद लाने के लिए आप अपने बेडरूम में कुछ खास पौधे रख सकते हैं. आइए जानते हैं कौन से पौधे नींद लाने में मदद करते हैं.

पेपर कप में क्यों नहीं पीनी चाहिए कॉफी? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया डिस्पोजल गिलास में Coffee पीने से क्या होता है

नंबर 1- जैस्मिन (चमेली)

जैस्मिन की मीठी और हल्की खुशबू तनाव कम करने में मदद करती है. इसकी खुशबू रात में दिमाग को शांत करती है, जिससे नींद जल्दी आने लगती है. आप इसे अपने कमरे की खिड़की के पास रख सकते हैं.

लैवेंडर की खुशबू भी शरीर को रिलैक्स करती है और मन को शांत करती है. इसलिए इसे बेडरूम में रखना काफी फायदेमंद माना जाता है. इसका पौधा आकार में भी छोटा होता है, ऐसे में आप बेड के साइड वाली टेबल पर इसे रख सकते हैं.

लिस्ट में अगला नाम आता है कैमोमाइल का. यह वही पौधा है जिससे कैमोमाइल टी बनाई जाती है. बेडरूम में इसका पौधा रखना नींद को स्वाभाविक रूप से बेहतर करता है.

इन सब से अलग आप रोजमेरी का पौधा अपने कमरे में रख सकते हैं. इसकी महक दिमाग को आराम देने में मदद करती है. साथ ही इस पौधे को ज्यादा रख-रखाव की जरूरत भी नहीं होती है.

इस तरह आप बेडरूम में ये पौधे लगाकर नेचुरल तरीके से अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं. इससे आप अगले दिन फ्रैश सोकर उठेंगे और हर काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे. साथ ही आपके आसपास एक पॉजिटिव माहौल भी बना रहेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.