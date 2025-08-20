रात को सोने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी है? डॉक्टर ने बताया कमर और गर्दन दर्द से बचने के लिए किस तरह सोएं

Which sleeping direction is best: अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी होता है. हालांकि, कई लोगों कि शिकायत होती है कि 8-9 घंटे सोने के बाद भी वे कमर में दर्द या गर्दन में अकड़न के साथ उठते हैं और ये तकलीफ फिर पूरे दिन उन्हें परेशान करती है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये गलत पोजीशन में सोने के चलते हो सकता है. गलत पोजीशन में सोना न केवल थकान लाता है बल्कि गर्दन, पीठ, कंधों और कमर में दर्द की समस्या भी बढ़ा सकता है. ऐसे में आइए एक्सपर्ट से जानते हैं सोने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी है.

सिर पर कम दिखने लगे हैं बाल? आज से ही फॉलो कर लें ये आयुर्वेदिक नुस्खा, डॉ. ने बताया वहीं रुक जाएगा हेयर फॉल

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर स्लीप डॉक्टर के नाम से मशहूर डॉक्टर माइकल ब्रूस ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं-

पीठ के बल सोना सबसे ज्यादा फायदेमंद पोजीशन है क्योंकि इसमें पूरा शरीर बराबरी से बैलेंस होता है और मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है. इससे गर्दन और पीठ पर स्ट्रेन कम होता है.

अगर आप पीठ के बल सो रहे हैं, तो सही एलाइनमेंट के लिए ध्यान दें कि गर्दन का तकिया ज्यादा ऊंचा न हो.

वहीं, सोते समय आप घुटनों के नीचे भी एक तकिया रख सकते हैं. इससे आप और बेहतर तरीके से सो पाएंगे.

डॉक्टर माइकल आगे बताते हैं, अगर आपको खर्राटे आते हैं या एसिडिटी ज्यादा होती है तो आप बाईं करवट सो सकते हैं. खासकर बाईं करवट सोना दिल और ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा माना जाता है. इससे नसों पर दबाव कम होता है और हार्ट बेहतर तरीके से काम करता है.

डॉक्टर बताते हैं, बाईं करवट सोने पर सांस लेने में आसानी होती है और खर्राटों में भी मदद मिलती है.

एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स वालों को भी इससे राहत मिलती है.

वहीं, कुछ शोध के नतीजे बताते हैं कि यह पोजीशन दिमाग को भी स्वस्थ रखने में मदद करती है.

ऐसे में आप पीठ के बल या बाईं ओर करवट लेकर सो सकते हैं. इन छोटे बदलावों से नींद गहरी होगी और सुबह उठते समय शरीर में एनर्जी महसूस होगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.