बॉडी बनाने के लिए कौन सा दूध पीना चाहिए? ताकत पाने के लिए पीना शुरू कर दें ये Milk, मिलेंगे तगड़े फायदे

Best Milk to Build Body: बॉडी बनाने और मांसपेशियां को मजबूत करने के लिए आजकल लोगों ने महंगे-महंगे प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स का सेवन शुरू कर दिया है. लेकिन ये काफी महंगे होते हैं और कई बार इनसे मन मुताबिक रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलता है. इसके अलावा कुछ लोग जिम में भी बहुत पसीना बहा लेते हैं लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खास असर नहीं होता है. अगर आप भी नेचुरल तरीके से मांसपेशियों को मजबूत कर बॉडी बनाना चाहते हैं तो इसमें दूध बहुत मददगार हो सकता है. इसी के चलते आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि बॉडी बनाने के लिए कौन सा दूध पीना चाहिए जो तगड़े फायदे दे और शरीर को भरपूर ताकत भी मिले.

बॉडी बनाने के लिए कौन सा दूध पीना चाहिए?

बॉडी बनाने के लिए एल्मंड मिल्क (Almond Milk) यानी बादाम का दूध बहुत फायदेमंद साबित होता है. अमेरिकन सोसायटी ऑफ न्यूट्रिशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके सेवन से शरीर में पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है और ब्रेन भी हेल्दी बनता है.

बादाम दूध के फायदे?

ताकत बढ़ाने में मददगार

बादाम के दूध में प्रोटीन, विटामिन ए, ई, डी, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पौषक तत्व पाए जाते हैं जो बॉडी का एनर्जी लेवल बूस्ट करने में मदद करते हैं.

वेट कंट्रोल में फायदेमंद

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप अपना वजन नियंत्रित करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में बादाम का दूध शामिल करें. दरअसल, इसमें कैल्शियम, विटामिन डी के साथ-साथ अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है जो वेट को कंट्रोल में लाभकारी होता है.

कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है. अगर आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो डाइट में बादाम का दूध जरूर शामिल करें. इससे भरपूर मात्रा में कैल्शियम के साथ विटामिन डी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है.

लैक्टोज-इंटॉलरेंट लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन

अगर आप लैक्टोज-इंटॉलरेंट हैं या कहें कि दूध पचाने में दिक्कत होती है तो आप बादाम का दूध पी सकते हैं. यह पूरी तरह से प्लांट-बेस्ड होता है और इसमें लैक्टोज नहीं होता. साथ ही ये वीगन लोगों के भी अच्छा विकल्प हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.