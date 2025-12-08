कहीं आप जो गुड़ खा रहे हैं वह नकली तो नहीं? इन 5 तरीकों से कर लें पहचान, मीठे जहर से बच जाएंगे आप

Asli Gud Ki Pehchan: सर्दियों शुरू हो गई हैं और इस मौसम में गुड़ की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता. खाने में तो गुड़ स्वादिष्ट होता ही है, साथ में ये सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं. लेकिन आजकल के मिलावटी दौर में बाजार में नकली गुड़ मिलना भी शुरू हो गया है. ये देखने में एकदम असली लगता है इसी वजह से लोग पहचान भी नहीं कर पाते हैं. इसी के चलते आज हम आपको ऐसे 5 तरीके बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप नकली गुड़ की पहचान कर मीठे जहर से बच सकते हैं.

1. रंग से लगाएं पता

असली-नकली गुड़ की पहचान आप उसके रंग से कर सकते हैं. अगर गुड़ देखने में हल्का पीला या सुनहरा लग रहा है तो समझ जाएं कि ये कैमिकल से तैयार किया गया है. इसमें सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है. वहीं, असली गुड़ का रंग गहरा भूरा होता है और चमक भी थोड़ी कम होती है.

2. पानी से करें टेस्ट

नकली गुड़ पहचानने के लिए आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप गुड़ के एक टुकड़े को एक गिलास पानी में डालें. इसके बाद अगर नीचे की ओर सफेद परत या कोई पाउडर जम जाए तो समझ जाइए की गुड़ नकली है. वहीं, दूसरी ओर असली गुड़ पानी में धीरे-धीरे आसानी से घुल जाता है.

3. स्वाद

असली गुड़ का टेस्ट हल्का-मीठा होता है. इसके अलावा अगर आपको गुड़ चखकर कड़वाहट या फिर तीखापन महसूस हो रहा है तो हो सकता है कि ये गुड़ नकली हो.

4. तोड़कर करें पहचान

असली गुड़ नरम होता है और उसमें चिपचिपापन महसूस होता है. वहीं, केमिकल से तैयार किया गया गुड़ क्रिस्टल जैसा होता है और तोड़ने पर बहुत जल्दी बिखर जाता है.

5. खुशबू

अगर गुड़ में से गन्ने और भट्टी जैसी गंध आ रही है तो समझ जाएं कि गुड़ असली है. वहीं, नकली गुड़ में से केमिकल जैसी अजीबोगरीब गंध आ सकती है.

गुड़ के फायदे

पाचन सुधारने में मददगार.

आयरन की कमी को दूर कर खून को बढ़ाता है.

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में लाभदायक.

शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाने में फायदेमंद.

बालों और स्किन को हेल्दी बनाने में लाभकारी.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

