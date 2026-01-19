किस रंग की ड्रेस के साथ कौन सी लिपस्टिक लगाएं? Stylist ने बताया हमेशा दिखेंगी अलग और खूबसूरत

विज्ञापन

Outfit and Lipstick Guide: कई महिलाओं की शिकायत होती है कि वे महंगी से महंगी और अच्छी ड्रेस पहनती हैं, मेकअप भी करती हैं लेकिन फिर भी उन्हें अपना लुक कुछ अधूरा-सा लगता है. इसी विषय पर इमेज स्टाइलिस्ट और इंटीग्रेटिव वेलनेस कोच टीना वालिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, अगर आपको अक्सर अपना लुक डल-डल लगता है, तो इसका एक कारण आपकी लिपस्टिक की शेड भी हो सकती है. ज्यादातर महिलाएं हर आउटफिट के साथ एक ही रंग की लिपस्टिक लगा लेती हैं. इससे उनका लुक उतना उभरकर सामने नहीं आता है या डल लगता है. 

स्टाइलिस्ट कहती हैं, सही लिप कलर न सिर्फ आपके आउटफिट से मैच करता है, बल्कि पूरे लुक को बैलेंस और एलिवेट भी करता है. ऐसे में आइए जानते हैं किस रंग के आउटफिट के साथ कौन से रंग की लिपस्टिक लगानी चाहिए. 

न्यूट्रल रंग की ड्रेस (ब्लैक, व्हाइट, बेज)

स्टाइलिस्ट टीना कहती हैं, अगर आप ब्लैक, व्हाइट या किसी भी न्यूट्रल कलर की ड्रेस पहन रही हैं, तो बोल्ड लिपस्टिक लगाएं. रेड, बेरी या ब्राइट पिंक जैसे शेड्स चुनें. ये रंग आपके सिंपल आउटफिट में जान डालते हैं और चेहरे को फ्रेश और ग्लोइंग दिखाते हैं. खासकर पार्टी या इवनिंग लुक के लिए ये परफेक्ट रहते हैं.

ब्राइट और बोल्ड रंग की ड्रेस (रेड, इलेक्ट्रिक ब्लू)

अगर आपकी ड्रेस खुद ही बहुत ब्राइट या स्ट्रॉन्ग कलर की है, तो लिपस्टिक को सॉफ्ट रखें. न्यूड, पीची पिंक या पिंकी ब्राउन जैसे शेड्स सबसे अच्छे रहते हैं. इससे आपका लुक ओवरडन नहीं लगेगा और ड्रेस, मेकअप के बीच सही बैलेंस बना रहेगा.

पेस्टल रंग की ड्रेस

पेस्टल शेड्स जैसे बेबी पिंक, मिंट ग्रीन, लैवेंडर या हल्का पीच बहुत सॉफ्ट और एलिगेंट लगते हैं. इनके साथ थोड़ा वॉर्म और हल्का ब्राइट लिप कलर चुनें, जैसे रोजी पिंक, सॉफ्ट कोरल या माउव न्यूड. ये शेड्स चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाते हैं और लुक को फ्रेश बनाते हैं.

इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट

अगर आप साड़ी, लहंगा या सूट जैसे इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े पहन रही हैं, तो डीप और रिच लिपस्टिक शेड्स सबसे अच्छे लगते हैं. डीप बेरी, रिच रेड और वॉर्म टेराकोटा जैसे रंग ट्रेडिशनल लुक को क्लासिक और रॉयल फील देते हैं.

स्टाइलिस्ट कहती हैं,  इस तरह ड्रेस के रंग को ध्यान में रखकर सही लिप कलर चुनने से आप लुक हर बार कुछ हटकर, कॉन्फिडेंट और खूबसूरत लगेगा.

