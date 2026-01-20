विज्ञापन

शादी के बाद कैसा होना चाहिए आपका स्किनकेयर रूटीन? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया दुल्हन बनने के बाद कैसे रखें स्किन का ख्याल

Bridal Skincare Tips: शादी के 7-10 दिनों में स्किन बहुत कुछ झेलती है. लगातार मेकअप, कैमिकल्स और कभी-कभी बिना मेकअप हटाए सो जाना, ये सब स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे स्किन और बेजान बन सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं शादी के बाद आपका स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
शादी के बाद कैसा होना चाहिए आपका स्किनकेयर रूटीन? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया दुल्हन बनने के बाद कैसे रखें स्किन का ख्याल
शादी के बाद कैसा होना चाहिए स्किनकेयर रूटीन?

Bridal Skincare Tips: शादी का समय हर दुल्हन के लिए बेहद खास होता है, लेकिन इस दौरान स्किन पर काफी स्ट्रेस भी पड़ता है. लगातार मेकअप, हैवी प्रोडक्ट्स, देर रात तक जागने जैसा रूटीन स्किन को सीधा नुकसान पहुंचाता है. कई बार समय की कमी या थकान होने पर दुल्हन बिना मेकअप साफ किए ही सो भी जाती हैं. इससे स्किन और बेजान बन सकती है.इसी विषय पर डर्मेटोलॉजिस्ट आशका शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन की डॉक्टर ने नई दुल्हनों के लिए जरूरी स्किनकेयर टिप्स शेयर किए हैं.

बेड पर बैठकर खाना खाने से क्या होता है? जानें पलंग पर बैठकर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए

शादी के बाद कैसा होना चाहिए स्किनकेयर रूटीन?

डॉक्टर आशका शाह बताती हैं, शादी के दौरान इन तमाम नुकसान के बाद स्किन को आराम देना बेहद जरूरी है. खासकर शादी के 7-10 दिनों में स्किन बहुत कुछ झेलती है. लगातार मेकअप, कैमिकल्स और कभी-कभी बिना मेकअप हटाए सो जाना, ये सब स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिए शादी के तुरंत बाद भारी स्किनकेयर रूटीन शुरू करना सही नहीं होता है.

पहले हफ्ते क्या करें? 

डॉक्टर आशका के अनुसार, शादी के बाद पहले हफ्ते या कम से कम 10–15 दिनों तक स्किन को सिर्फ हाइड्रेशन और रेस्ट देना चाहिए. इसके लिए- 

चेहरे को दिन में दो बार हल्के क्लेंजर से साफ करें

  • अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं
  • दिन में सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करें
  • ज्यादा एक्सफोलिएशन या फेशियल से बचें.

इस समय स्किन को नॉर्मल होने दें और उसे सांस लेने का मौका दें. शादी के तुरंत बाद विटामिन सी, रेटिनॉल, AHA/BHA या स्ट्रॉन्ग एक्सफोलीएटिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल न करें. इन प्रोडक्ट्स को तुरंत शुरू करने से स्किन में जलन, ब्रेकआउट या रेडनेस हो सकती है, क्योंकि स्किन पहले से सेंसिटिव होती है. ऐसे में पहले हफ्ते में त्वचा पर कुछ भी लगाने से बचें. केवल स्किन को हाइड्रेट रखें और रेस्ट करने दें.

कब दोबारा शुरू करें पूरा स्किनकेयर रूटीन?

करीब 10 से 15 दिन बाद, जब स्किन शांत और स्टेबल हो जाए, तब आप धीरे-धीरे अपना पुराना स्किनकेयर रूटीन दोबारा शुरू कर सकती हैं. एक साथ सारे एक्टिव प्रोडक्ट्स लगाने की बजाय उन्हें धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस करें.

इन बातों का भी रखें ध्यान

बाहर से प्रोडक्ट्स लगाने के साथ-साथ अंदर से भी स्किन का ख्याल रखना जरूरी है. इसके लिए- 

  • खूब पानी पिएं
  • हेल्दी खाना खाएं
  • नींद पूरी लें
  • शादी के बाद का स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Skincare Tips, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com