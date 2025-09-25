किस दाल में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन? जानें फिटनेस के लिए सबसे अच्छी दाल कौन सी है

Highest Protein Dal: दालें न्यूट्रिशन का पावरहाउस हैं. ये सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ातीं, बल्कि सेहत के लिए भी सुपरफूड का काम करती हैं. खासकर अगर आप प्रोटीन की कमी पूरा करना चाहते हैं, तो दाल बेहद जरूरी है. प्रोटीन मांसपेशियों की मजबूती, इम्यूनिटी और शरीर की एनर्जी के लिए जरूरी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी दालों में प्रोटीन की मात्रा समान नहीं होती है. अगर आप वेजिटेरियन हैं या रोजाना प्रोटीन की खुराक बढ़ाना चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि कौन-सी दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है. इस आर्टिकल में जानिए सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली दालें कौन सी हैं.
Skincare करते हुए कभी न करें ये 3 गलतियां, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया सेलिब्रिटी भी करते हैं भूल
सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली दाल (Pulse with Highest Protein)
कुल्थी दाल (Kulthi Dal) यानी हॉर्स ग्राम में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है. इसे प्रोटीन का किंग कहा जाता है, क्योंकि 100 ग्राम हॉर्स ग्राम में करीब 30 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. यही वजह है कि यह दाल शाकाहारी लोगों के लिए बेहतरीन प्रोटीन सोर्स मानी जाती है. हॉर्स ग्राम सिर्फ प्रोटीन से ही भरपूर नहीं होती, बल्कि इसमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर भी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है.कुल्थी दाल खाने के फायदे (Kulthi Dal Benefits)
यह पाचन को बेहतर बनाने, गट हेल्थ सुधारने और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करती है. यही नहीं, वजन घटाने वालों के लिए भी यह दाल बेहद फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि यह कैलोरी कम और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है. इसे अंकुरित करके सलाद में मिलाकर खा सकते हैं, गाढ़ी और पौष्टिक दाल के रूप में पका सकते हैं या फिर मसालों के साथ स्वादिष्ट स्टर-फ्राय बनाकर खा सकते हैं.इन दालों में भी मिलता है भरपूर प्रोटीन (Protein Rich Pulses)
उड़द दाल (Urad Dal)
उड़द दाल भी प्रोटीन के मामले में जबरदस्त मनी जाती है. 100 ग्राम उड़द दाल में करीब 26 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है, जो शरीर के लिए बेहद जरूरी है. इस दाल में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए फायदेमंद है. इसके अलावा उड़द दाल पाचन और गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करती है. मांसपेशियों की रिपेयरिंग और स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी यह बेहद कारगर मानी जाती है, इसलिए इसे एथलीट्स और बॉडीबिल्डिंग करने वालों की डाइट में खास जगह दी जाती है.मसूर दाल (Red Lentils)
मसूर दाल उन दालों में से है, जो पौष्टिक होने के साथ-साथ आसानी से पचने वाली भी मानी जाती है. इसमें करीब 100 ग्राम पर 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो इसे प्रोटीन-रिच डाइट का बेहतरीन हिस्सा बनाता है. इस दाल में मौजूद फोलेट और आयरन ब्लड हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद हैं. यही कारण है कि यह खून की कमी से बचाव में मदद करती है. इसके साथ ही वर्कआउट करने वालों के लिए यह मांसपेशियों की रिकवरी और मजबूती में मददगार होती है.मूंग दाल (Mung Dal)
मूंग दाल को हमेशा से एक हल्की और आसानी से पचने वाली दाल माना जाता है. इसमें करीब 100 ग्राम पर 24 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है, जो इसे हर उम्र के लिए एक शानदार प्रोटीन सोर्स बनाता है. यह कम कैलोरी वाली दाल होती है, लेकिन प्रोटीन से भरपूर रहती है. यही वजह है कि वजन घटाने वालों के लिए यह बेहद फायदेमंद है. इसके अलावा, मूंग दाल ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है और इसके पोषक तत्व स्किन और बालों की सेहत को भी बेहतर बनाते हैं.चना दाल (Chickpea Dal)
चना दाल हम सभी के किचन की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दालों में से एक है. इसमें करीब 100 ग्राम पर 22 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो इसे एक बेहतरीन प्रोटीन सोर्स बनाता है. चना दाल के फायदे भी कम नहीं हैं. यह हार्ट की हेल्थ के लिए फायदेमंद है और इसमें मौजूद हाई फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है. इसके अलावा, यह शरीर में लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखती है, जिससे आप पूरे दिन एक्टिव बने रहते हैं.तूर दाल (Toor Dal)
तूर दाल (अरहर दाल) भारतीय घरों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली दालों में से एक है. इसमें करीब 100 ग्राम में 21 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. यही वजह है कि यह न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शरीर को एनर्जी देने के साथ लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं. इसके अलावा, इसमें फोलिक एसिड, आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हार्ट और मसल्स फंक्शन को सपोर्ट करते हैं. साथ ही, यह दाल ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में भी मददगार है.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं