Skincare करते हुए कभी न करें ये 3 गलतियां, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया सेलिब्रिटी भी करते हैं भूल

Skincare Mistakes: हर कोई खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन पाना चाहता है. इसके लिए लोग तरह-तरह के प्रोडक्ट्स और होम रेमेडीज ट्राई करते हैं. लेकिन कई बार हम स्किन की देखभाल के चक्कर में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है. फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट जयश्री शरद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन एक्सपर्ट ने ऐसी ही 3 गलतियों के बारे में बताया है. डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, कई सेलिब्रिटी भी स्किनकेयर के नाम पर ये गलतियां करते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नंबर 1- रोज चेहरे पर बर्फ लगाना

जयश्री शरद बताती हैं, कई लोग सोचते हैं कि रोज चेहरे पर बर्फ रगड़ने या बर्फ के पानी में चेहरा डुबाने से स्किन हमेशा फ्रेश और ग्लोइंग दिखेगी. हालांकि, सच यह है कि बर्फ लगाने से थोड़ी देर के लिए पफीनेस कम हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से चेहरा चमकदार दिखता है. लेकिन अगर आप हर रोज ऐसा करेंगे तो स्किन डिहाइड्रेट हो सकती है और रूखापन बढ़ सकता है. इसलिए बर्फ का इस्तेमाल सिर्फ कभी-कभी करें, रोजाना नहीं.

स्किन को साफ और फ्रेश दिखाने के लिए एक्सफोलिएशन जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा करने पर यह स्किन बैरियर को डैमेज कर देता है. जब स्किन का नेचुरल बैरियर खराब हो जाता है तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है और उस पर पिंपल्स व एक्ने जल्दी निकलने लगते हैं. इसलिए हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार हल्का एक्सफोलिएशन करें. अगर आपकी स्किन पहले से सेंसिटिव है तो और भी सावधानी बरतें.

मार्केट में ढेरों प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनमें अलग-अलग तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स (जैसे हायल्यूरोनिक एसिड, रेटिनॉल, विटामिन C आदि) होते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज चेहरे पर लगानी चाहिए. स्किन एक्सपर्ट्स के अनुसार, आपकी स्किन को सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वही जो आपके स्किन टाइप और प्रॉब्लम के लिए सही हो. कई एक्टिव्स को मिलाकर लगाने से स्किन इरिटेट हो सकती है. कई बार तो सिर्फ एक अच्छा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन ही काफी होता है.

डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, स्किनकेयर में सही प्रोडक्ट्स चुनना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है गलतियों से बचना. रोजाना बर्फ का इस्तेमाल, जरूरत से ज्यादा एक्सफोलिएशन और हर एक्टिव प्रोडक्ट को चेहरे पर लगाना स्किन को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा सकता है. इससे अलग सिंपल और कंसिस्टेंट स्किनकेयर ही बेस्ट स्किनकेयर है. अपनी स्किन को समझें और उसी के अनुसार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें.

