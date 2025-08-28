15 दिन में गंदे Cholesterol को कम कर देगी ये ड्रिंक, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया साफ हो जाएंगी बंद नसें

Best Remedy To Control High Cholesterol: आज के समय में कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत आम हो गई है. लाखों लोग ब्लड टेस्ट में हाई कोलेस्ट्रॉल देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब जिंदगी भर दवाइयां ही खानी पड़ेंगी. दवाइयां जहां एक तरफ असर करती हैं, वहीं कई बार थकान, पेट की जलन और बॉडी पेन जैसे साइड इफेक्ट्स भी देती हैं. ऐसे में कोलेस्ट्रॉल से निजात पाने के लिए आप कुछ नेचुरल तरीके भी आजमा सकते हैं. फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसी हर्बल ड्रिंक बताई है, जो कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कंट्रोल करने में मदद कर सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

डॉ. जैदी के अनुसार, इस ड्रिंक को पीने से आपको महज 15 दिनों में कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं. वहीं, इसे बनाने के लिए आपको केवल 4 चीजों की जरूरत होगी- मेथी दाना, आंवला, अदरक और दालचीनी. ये सभी सामग्रियां वैज्ञानिक रूप से हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद साबित हैं.

इसके लिए रात को एक चम्मच मेथी के बीज एक गिलास पानी में भिगो दें.

सुबह उसी पानी को गैस पर रखें और उसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर 5 मिनट उबालें.

तय समय बाद गैस बंद कर दें और फिर इसमें आधा चम्मच आंवला पाउडर डालें और ढककर 2 मिनट तक रहने दें.

अब, इसे छानकर कप में निकाल लें. स्वाद के लिए चाहें तो थोड़ा नींबू या शहद डाल सकते हैं.

कैसे पहुंचाती है फायदा?

डॉक्टर बताते हैं, मेथी में सॉल्युबल फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकाल देता है. यह एलडीएल (खराब कोलेस्ट्रॉल) और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों को कम करता है, साथ ही एचडीएल (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) को बेहतर बनाता है.

आंवला एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो लिवर को डिटॉक्स करता है और शरीर की नेचुरल क्लीनिंग क्षमता को बढ़ाता है. यह गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है.

वहीं, अदरक और दालचीनी दोनों शरीर की सूजन कम करते हैं, ब्लड शुगर को बैलेंस करते हैं और फैट मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं.

डॉक्टर जैदी इस काढ़े को रोज सुबह खाली पेट पीने की सलाह देते हैं. सिर्फ एक कप रोजाना काफी है. डॉक्टर का दावा है कि अगर इसे लगातार लिया जाए तो 3–4 हफ्तों में ब्लड रिपोर्ट्स में फर्क साफ नजर आ सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.