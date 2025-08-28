विज्ञापन

बालों में ग्लिसरीन लगाने से क्या होता है? Jawed Habib ने बताया जबरदस्त नुस्खा

Glycerin for Hair: आइए हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब से जानते हैं बालों में ग्लिसरीन लगाने से क्या होता है.

Read Time: 2 mins
Share
बालों में ग्लिसरीन लगाने से क्या होता है? Jawed Habib ने बताया जबरदस्त नुस्खा
बालों में जान डाल देगा ये आसान सा नुस्खाGlycerin for Hair

Glycerin for Hair: बाल हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं  ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनके बाल हमेशा हेल्दी नजर आएं. इसके लिए लोग तमाम तरह के नुस्खे भी आजमाते हैं. हाल ही में फेमस हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने भी एक ऐसा ही नुस्खा शेयर किया है. आइए जानते हैं क्या है ये नुस्खा और किस तरह से ये बालों को फायदा पहुंचाता है.

नारियल के तेल में मिलाकर लगा लें ये 3 चीजें, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया जड़ों से काले हो जाएंगे सफेद बाल

बालों में जान डाल देगा ये आसान सा नुस्खा

दरअसल, जावेद हबीब ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने बालों में ग्लिसरीन लगाने के फायदे बताए हैं. हेयर स्टाइलिस्ट बताते हैं, अगर आपके बाल ड्राई, डैमेज और फ्रिजी दिख रहे हैं, तो ग्लिसरीन आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है. 

कैसे करें इस्तेमाल?
  • शैंपू करने के बाद कंडीशनर में थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाएं.
  • इसे बालों में सीधा लगाएं और कुछ देर छोड़ दें.
  • इसके बाद सादे पानी से बाल धो लें.
  • जावेद हबीब बताते हैं ऐसा करने से आपको एक ही बार में कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं. 
  • इस आसान नुस्खे से बाल मुलायम और स्मूद हो जाते हैं. 
कैसे फायदा पहुंचाती है ग्लिसरीन?

ग्लिसरीन दरअसल एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है. ये बालों और स्किन दोनों में नमी बनाए रखने का काम करती है. जब हम इसे कंडीशनर में मिलाकर लगाते हैं तो यह बालों की ड्राईनेस को कम कर करने में असर दिखाती है. साथ ही इससे बाल शाइनी भी नजर आते हैं.

ऐसे में अगर आपके बाल भी ड्राई, डैमेज, रफ नजर आ रहे हैं या बालों की शाइन कम हो गई है, तो आप शैंपू करने के बाद कंडीशनर में 5 से 6 बूंद ग्लिसरीन मिलाकर लगा सकते हैं. जिन लोगों के बाल बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, उनके लिए भी ग्लिसरीन एक नेचुरल सॉल्यूशन है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Glycerin On Hair, Hair Care, Lifestyle News, Beauty News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com