शरीर में है जिस चीज की कमी उस रंग के फलों का करें सेवन, वायरल वीडियो में देखें आसान हैक

Fruits By Colour For Body Deficiencies: सोशल मीडिया पर अक्सर हेल्थ से जुड़े वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि शरीर में अगर किसी चीज की डिफिशिएंसी होती है, तो हमें किन चीजों का सेवन करना चाहिए. इसी तरह से अगर आपके शरीर में आयरन, विटामिन, मिनरल्स की कमी होती है, तो आपको किन रंगों के फल खाने चाहिए, जिससे बॉडी को बैलेंस किया जा सके, इस बारे में हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें बताया गया कि शरीर में कमी के रंग का फल (Eat colour-based fruits for better health) अगर आप खाते हैं, तो इससे बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं आइए आपको भी दिखाते हैं यह वीडियो.

शरीर में कमी के रंग का फल खाएं (Viral Video Colour Fruits For Body Healing)



इंस्टाग्राम पर officialheroichues and radhasoamiji_dera नाम से बने पेज पर हेल्थ एक्सपर्ट्स का एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें उन्होंने बताया है कि शरीर में जिस भी चीज की कमी होती है, उस रंग से मिलता हुआ अगर फल हम खाते हैं, तो इससे शरीर में उस चीज की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है. उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अगर शरीर में खून की कमी है, हिमोग्लोबिन कम हो गया है या वह व्यक्ति एनीमिक हैं, तो उसे चुकंदर, गाजर, पालक, लाल अमरंथ की पत्तियां, लाल अंगूर और अनार का सेवन करना चाहिए. यह लाल रंग के फल शरीर में खून की कमी को दूर करते हैं, हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं और एनीमिया में भी फायदेमंद होते हैं.

रंग के अनुसार चुनें फल और फूड आइटम

व्हाइट फूड आइटम : किसी व्यक्ति के शरीर में मोटापा बहुत ज्यादा है या उसे ओबेसिटी की समस्या हैं, तो उसके शरीर से मोटापे को कम करने के लिए व्हाइट चीजों को दूर किया जाता है. जैसे- मैदा, व्हाइट राइस, व्हाइट शुगर, व्हाइट साल्ट और डेयरी प्रोडक्ट. ऐसा करने से मोटापे को कम किया जा सकता है. नारंगी रंग के फल : नारंगी रंग के फल जैसे- संतरा, पपीता, आम, किन्नू का सेवन करने से शरीर में विटामिन सी और विटामिन ए की कमी दूर होती है. जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें भी नारंगी रंग के फलों का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे स्किन प्रॉब्लम भी दूर होती है. पीले फल : पीले फल जैसे केला, अनानास, आम का सेवन करना डाइजेशन की समस्या को दूर करता है. इससे एनर्जी बूस्ट होती है. पीले फल शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देकर पाचन को भी दुरुस्त रखते हैं. हरे रंग के फल : हरे रंग के फल जैसे- कीवी, अंगूर, अमरूद, नाशपाती फाइबर और विटामिन के से भरपूर होते हैं. ये शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते है. आंखों की कमजोरी को दूर करने के लिए भी हरे फलों का सेवन करें. ये शरीर को डिटॉक्स भी करते हैं और आंखों के लिए अच्छे होते हैं. बैंगनी या नीले रंग के फल : ब्लूबेरी, जामुन, काले अंगूर, प्लम जैसे फल ब्रेन हेल्थ और मेमोरी को शार्प करने के लिए काम आते हैं. इसमें एंटी एजिंग गुण भी पाए जाते हैं.

