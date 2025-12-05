विज्ञापन

बच्चे को पहली बार बाहर कब ले जाना चाहिए? पीडियाट्रिशियन से जान लें जन्म के कितने दिन बाद बच्चे को बाहर लेकर जा सकते हैं

When Can Newborns Go Outside: जन्म के बाद बच्चे को कब बाहर ले जा सकते हैं, इसे लेकर पीडियाट्रिशियन और NICU डॉक्टर सूर्य मणिक्कम ने सही जानकारी दी है. आइए जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट-

Read Time: 3 mins
Share
बच्चे को पहली बार बाहर कब ले जाना चाहिए? पीडियाट्रिशियन से जान लें जन्म के कितने दिन बाद बच्चे को बाहर लेकर जा सकते हैं
जन्म के बाद बच्चे को कब बाहर ले जा सकते हैं?

Parenting Tips: नवजात शिशु को लेकर पैरेंट्स के मन में कई तरह के सवाल होते हैं. इन्हीं सवालों में से एक है कि जन्म के कितने दिन बाद बच्चे को घर से बाहर लेकर जाया जा सकता है? अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर पीडियाट्रिशियन और NICU डॉक्टर सूर्य मणिक्कम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने नवजात को लेकर सही जानकारी दी है. आइए जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट- 

बच्चों को गाय का दूध कब देना शुरू करना चाहिए? डॉक्टर ने बताया 1 दिन में बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए

जन्म के बाद बच्चे को कब बाहर ले जा सकते हैं?

डॉक्टर मणिक्कम के अनुसार, आप अपने नवजात को अस्पताल से घर आते ही बाहर छोटी-छोटी वॉक पर ले जा सकते हैं. यानी इसके लिए कई हफ्तों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है. बस इस दौरान कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है. जैसे- 

बच्चे को सीधी धूप से बचाएं

नवजात की त्वचा बहुत नाजुक होती है. इसलिए बच्चे को सीधी धूप में कभी न रखें. स्ट्रोलर पर हल्का-सा कवर जरूर लगाएं, ताकि केवल इंडायरेक्ट सनलाइट ही बच्चे तक पहुंचे. इससे बच्चे की त्वचा सुरक्षित रहती है और ओवरहीटिंग का खतरा भी कम हो जाता है.

बच्चे को गर्म रखें

डॉक्टर बताते हैं कि नवजात शिशु अपनी बॉडी की गर्मी को अच्छे से पकड़ नहीं पाते. इसलिए जब भी आप बाहर जाएं, बच्चे को आपके मुकाबले एक लेयर ज्यादा कपड़े पहनाएं. अगर बाहर बहुत ठंड या बहुत गर्मी हो, तो बेहतर है कि बच्चे को बिल्कुल बाहर न ले जाएं. क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रखें

2 महीने तक बच्चे की इम्युनिटी काफी कमजोर होती है और उन्हें अभी शुरुआती वैक्सीन भी नहीं मिली होती. डॉक्टर इस उम्र में होने वाले बुखार को इमरजेंसी मानते हैं. इसीलिए पहले दो महीने बच्चे को भीड़ वाले स्थानों से दूर रखें, जितना हो सके दूसरे लोगों का संपर्क कम करें. इससे संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Parenting Tips, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com