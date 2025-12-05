बच्चे को पहली बार बाहर कब ले जाना चाहिए? पीडियाट्रिशियन से जान लें जन्म के कितने दिन बाद बच्चे को बाहर लेकर जा सकते हैं

Parenting Tips: नवजात शिशु को लेकर पैरेंट्स के मन में कई तरह के सवाल होते हैं. इन्हीं सवालों में से एक है कि जन्म के कितने दिन बाद बच्चे को घर से बाहर लेकर जाया जा सकता है? अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर पीडियाट्रिशियन और NICU डॉक्टर सूर्य मणिक्कम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने नवजात को लेकर सही जानकारी दी है. आइए जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट-

जन्म के बाद बच्चे को कब बाहर ले जा सकते हैं?

डॉक्टर मणिक्कम के अनुसार, आप अपने नवजात को अस्पताल से घर आते ही बाहर छोटी-छोटी वॉक पर ले जा सकते हैं. यानी इसके लिए कई हफ्तों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है. बस इस दौरान कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है. जैसे-

नवजात की त्वचा बहुत नाजुक होती है. इसलिए बच्चे को सीधी धूप में कभी न रखें. स्ट्रोलर पर हल्का-सा कवर जरूर लगाएं, ताकि केवल इंडायरेक्ट सनलाइट ही बच्चे तक पहुंचे. इससे बच्चे की त्वचा सुरक्षित रहती है और ओवरहीटिंग का खतरा भी कम हो जाता है.

डॉक्टर बताते हैं कि नवजात शिशु अपनी बॉडी की गर्मी को अच्छे से पकड़ नहीं पाते. इसलिए जब भी आप बाहर जाएं, बच्चे को आपके मुकाबले एक लेयर ज्यादा कपड़े पहनाएं. अगर बाहर बहुत ठंड या बहुत गर्मी हो, तो बेहतर है कि बच्चे को बिल्कुल बाहर न ले जाएं. क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

2 महीने तक बच्चे की इम्युनिटी काफी कमजोर होती है और उन्हें अभी शुरुआती वैक्सीन भी नहीं मिली होती. डॉक्टर इस उम्र में होने वाले बुखार को इमरजेंसी मानते हैं. इसीलिए पहले दो महीने बच्चे को भीड़ वाले स्थानों से दूर रखें, जितना हो सके दूसरे लोगों का संपर्क कम करें. इससे संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.