विज्ञापन

बच्चों को गाय का दूध कब देना शुरू करना चाहिए? डॉक्टर ने बताया 1 दिन में बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए

Parenting Tips: डॉक्टर ने बच्चे को गाय का दूध देने की सही उम्र बताई है. साथ ही डॉक्टर ने बताया है कि बच्चे को एक दिन में कितना दूध पिलाना चाहिए. आइए जानते हैं इस बारे में-

Read Time: 3 mins
Share
बच्चों को गाय का दूध कब देना शुरू करना चाहिए? डॉक्टर ने बताया 1 दिन में बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए
बच्चे को एक दिन में कितना दूध दें?

Parenting Tips: बच्चों के लिए दूध को सुपरफूड माना जाता है. अब, 6 महीने तक तो बच्चे केवल मां का दूध पीते हैं. ऐसे में कई पैरेंट्स के मन में सवाल होता है कि क्या 6 महीने बाद बच्चे को गाय का दूध दिया जा सकता है? इसे लेकर पीडियाट्रिशियन अनुराधा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बच्चे को गाय का दूध देने की सही उम्र बताई है. साथ ही डॉक्टर ने बताया है कि बच्चे को एक दिन में कितना दूध पिलाना चाहिए. आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय- 

सुबह पेट साफ करने के 4 सबसे असरदार तरीके, आयुर्वेदिक डॉ. ने बताया टॉयलेट में देर तक बैठने की नहीं पड़ेगी जरूरत

बच्चे को गाय का दूध कब दें?

डॉक्टर अनुराधा कहती हैं कि 1 साल की उम्र के बाद गाय का दूध बच्चे की डाइट में शामिल किया जा सकता है. इससे पहले तक बच्चे को मां का दूध पिलाएं. अगर किसी कारणवश मां का दूध नहीं है, तो आप डॉक्टर की सलाह से फॉर्मूला मिल्क बच्चे को दे सकते हैं.

बच्चे को एक दिन में कितना दूध पिलाना चाहिए?

इस सवाल का जवाब देते हुए पीडियाट्रिशियन कहती हैं, 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे के लिए रोज 400–500 ml दूध पर्याप्त है. इससे ज्यादा दूध देने से बच्चे का पेट भर जाता है और वे सॉलिड फूड्स कम खाने लगते हैं, जिससे उन्हें सही पोषण नहीं मिल पाता है. इससे कमजोरी या पोषक तत्वों की कमी हो सकती है.

कौन-सा दूध दें फुल क्रीम या टोन्ड?

अब, कई पैरेंट्स के मन में एक सवाल ये भी होता है कि बच्चे को फुल क्रीम दूध देना चाहिए या टोन्ड मिल्क? इसे लेकर डॉक्टर कहती हैं, 

  • 1 से 2 साल के बच्चों के लिए फुल क्रीम मिल्क बेहतर है, क्योंकि इस उम्र में हेल्दी फैट्स की जरूरत ज्यादा होती है.
  • वहीं, 2 साल के बाद, आप चाहें तो टोन्ड दूध भी दे सकते हैं.
कौन-से दूध से बचना चाहिए?

1 से 5 साल के बच्चे को फ्लेवर्ड, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी या बहुत अधिक मीठा दूध देने से बचें. ये बच्चों में शुगर की आदत बढ़ाते हैं और उनके दांतों को भी नुकसान पहुंचाते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

डॉक्टर कहती हैं, बच्चों के लिए दूध अच्छा होता है लेकिन जरूरत से ज्यादा दूध देने से बचें. दूध को भोजन का विकल्प न बनाएं. इसके साथ-साथ बच्चे को रोटी, दाल, सब्जी, फल, अंडा, दही आदि चीजें भी खाने के लिए दें. बच्चे की डाइट जितनी संतुलित होगी, उतना ही वो स्वस्थ और एक्टिव रहेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Parenting Tips, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com