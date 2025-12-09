विज्ञापन

Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D3...स्किन के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है, डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें कौन सा विटामिन लेने से चेहरे पर क्या असर होता है

Which vitamin is best for skin glow: त्वचा में ग्लो केवल बाहर से नहीं आता, बल्कि इसके लिए स्किन को सही पोषण मिलना भी जरूरी है. आइए जानते हैं किस विटामिन का आपकी स्किन पर कैसा असर होता है.

स्किन के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है?

What vitamins are best for skin: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हमेशा ग्लोइंग और हेल्दी दिखे. इसके लिए लोग तमाम तरह की महंगी क्रीम और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं. हालांकि, त्वचा में ग्लो केवल बाहर से नहीं आता, बल्कि इसके लिए स्किन को सही पोषण मिलना भी जरूरी है. खासकर कुछ खास विटामिन्स स्किन पर ग्लो बढ़ा सकते हैं. इसी कड़ी में मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट अंकुर सरीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन के डॉक्टर ने कुछ ऐसे ही विटामिन्स के बारे में बताया है. आइए जानते हैं किस विटामिन का आपकी स्किन पर कैसा असर होता है.  

विटामिन सी (Vitamin C)

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है विटामिन C का. इस खास विटामिन को त्वचा के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. विटामिन सी त्वचा की डलनेस को कम करता है, दाग-धब्बे हल्के करने में मदद करता है और स्किन को ब्राइट  बनाता है. यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट है, जो स्किन को प्रदूषण और सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से भी बचाता है. आप अपनी डाइट में खट्टे फलों जैसे- संतरा, नींबू, कीवी आदी को शामिल कर विटामिन सी ले सकते हैं या विटामिन सी सीरम लगा सकते हैं.

विटामिन A (Vitamin A) 

विटामिन A त्वचा की कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में मदद करता है. ये स्किन टेक्सचर को स्मूथ करता है, फाइन लाइंस और ओपन पोर्स में सुधार लाता है. विटामिन A का रेटिनॉल फॉर्म स्किनकेयर में काफी पॉपुलर है, लेकिन किसी भी रेटिनॉल प्रोडक्ट को डॉक्टर की सलाह से ही शुरू करना बेहतर होता है.

विटामिन D3 (Vitamin D3) 

विटामिन D स्किन की इंफ्लेमेशन को कम करने में सहायक माना जाता है. डॉक्टर सरीन बताते हैं कि यह एक्ने की समस्या को कम करने में मदद करता है. धूप इसका मुख्य स्रोत है, लेकिन जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं.

ओमेगा-3 (Omega-3) 

इन सब से अलग ओमेगा-3 फैटी एसिड त्वचा को अंदर से पोषण देता है. यह स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, ड्राईनेस कम करता है और एक हेल्दी ग्लो लाने में मदद करता है. इसके लिए आप मछली, नट्स और सीड्स जैसी चीजें डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

यानी हर विटामिन का अपना अलग रोल है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं और इन्हें अपनी बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

