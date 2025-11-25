लिफाफे देना छोड़ो! ये रहे दूल्हा-दुल्हन के लिए 5 गिफ्ट ऑप्शन, जिंदगीभर तोहफा याद रखेगा कपल

Shadi mai Kya Gift Dena Chahiye: शादी का सीजन शुरू हो गया है और अधिकतर घरों में कार्ड भी पहुंच गया है. किसी के यहां रिश्तेदार की शादी है तो किसी के यहां दोस्त की शादी. ऐसे में दिमाग में यही सवाल आता है कि शादी में क्या गिफ्ट दिया जाए जो ज्यादा महंगा भी न हो और दूल्हा-दुल्हन को भी पसंद आ जाए. कई लोग इससे बचने के लिए सीधा लिफाफा ही दे देते हैं. लेकिन अगर आपको इस बार लिफाफे की जगह कुछ अच्छा गिफ्ट देना है तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए 5 ऐसे गिफ्टिंग ऑप्शन्स लेकर आए हैं जो दूल्हा-दुल्हन को तो पसंद आएंगे ही साथ में आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा. इसके अलावा ये तोहफा न्यूली वेड कपल भी जिंदगीभर याद रखेगा.

1. कस्टमाइज्ड ज्वेलरी

आजकल कस्टमाइज्ड ज्वेलरी काफी ज्यादा ट्रेंड में है. आप शादी के मौके पर न्यूली वेड कपल को कस्टमाइज्ड ज्वेलरी गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं. इसमें आप दूल्हा-दुल्हन का नाम, शादी की तारीख को जोड़ सकते हैं, इससे दोनों के रिश्ते में मजबूती भी आएगी और कपल के लिए गिफ्ट यादगार भी बन जाएगा.

फोटो फ्रेम एक किफायती और शानदार गिफ्टिंग ऑप्शन है. आप कोई बड़ा सा फोटो फ्रेम भी चुन सकते हैं जिसमें कपल की कोई यादगार फोटो आप लगवा सकते हैं. इसके अलावा आजकल बाजार में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 5-10 सेट वाले फोटो फ्रेम भी उपलब्ध हैं जिसमें कई सारी तस्वीरें लगाई जा सकती हैं. साथ ही ये दीवार पर बहुत खूबसूरत भी लगता है.

Photo Credit: Pexels

अक्सर शादी के बाद कपल किचन में नई-नई तरह की डिशेज बनाना पसंद करते हैं. ऐसे में आप उन्हें ब्लेंडर, चॉपर, कॉफी मेकर, इंडक्शन, OTG या टोस्टर, इलेक्ट्रिक कुकर या स्टेनलेस स्टील कुकवेयर जैसे किचन अप्लायंसेज गिफ्ट में दे सकते हैं. खरीदने से पहले आप अलग-अलग दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कीमत की तुलना जरूर कर लें.

शादी पर आप दूल्हा-दुल्हन को शोपीस भी गिफ्ट में दे सकते हैं. ये देखने में काफी ज्यादा क्लासी लगते हैं और घर की खूबसूरती में चार-चांद लगाने का काम करते हैं. आप प्राचीन ग्रामाफोन, लाफिंग बुद्धा, दो हंसों का जोड़ा तोहफे में दे सकते हैं.

दूल्हा-दुल्हन को देने के लिए कपल वॉच काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ये उनके रोजाना काम भी आएगी. ये गिफ्टिंग ऑप्शन काफी ज्यादा किफायती भी साबित हो सकता है. आप अपने बजट अनुसार इसे खरीद सकते हैं.