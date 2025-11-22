Sarojini Nagar Market खुली है या नहीं? Winter Shopping के लिए जा रहे हैं, तो पहले जान लें ये बात

Is sarojini market open: सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में लोगों ने विंटर शॉपिंग करना भी शुरु कर दिया है. अब, इसके लिए दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले ज्यादातर लोग सरोजिनी नगर मार्केट जाना पसंद करते हैं. हालांकि, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें मार्केट एकदम खाली नजर आ रही है. इन वीडियोज में बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी के चलते सरोजिनी नजर मार्केट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं-

दरअसल, मार्केट में कुछ समय पहले एक बड़ी एंटी-एंक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी. इसके चलते NDMC की टीम ने रात के समय कई अवैध स्टॉल और सड़क के किनारे लगी दुकानों को हटाया था. इसका मकसद मार्केट के रास्तों को साफ और वॉक-फ्रेंडली बनाना था, ताकि त्योहारों और ठंड के मौसम में बढ़ने वाली भीड़ को आसानी से संभाला जा सके.

इस कार्रवाई में कई जगह बुलडोजर भी चले, इसी वजह से लोगों ने यह मान लिया कि शायद बाजार बंद कर दिया गया है. लेकिन ऐसा नहीं है. मार्केट की सभी दुकानें खुली हैं, बस बाहर लगने वाली स्टॉल्स हटा दी गई हैं, जिसकी वजह से आपको पहले जैसी भारी भीड़ और सड़क पर लगी लंबी-लंबी लाइनें नहीं मिलने वाली हैं.

स्टॉल्स हटने के बाद मार्केट में कपड़ों के ऑप्शन्स थोड़े कम हो गए हैं. लेकिन कई दुकानों पर अच्छी डील और डिस्काउंट भी मिल रहा है. ऐसे में आप विंटर शॉपिंग के लिए सरोजिनी जा सकते हैं, इस बार यहा आपको बेहद कम भीड़ मिलने वाली हैं, मार्केट पहले से काफी शांत दिख रही है, लेकिन आपको अपने लिए ट्रेंडी हूडीज, वूलन को-ऑर्ड सेट्स, कोट्स, ओवरसाइज्ड जैकेट्स और इम्पोर्टेड स्वेटर्स ढूंढने में थोड़ी मशक्त करनी पड़ सकती है. पहले की तरह अब यहां आपको हजारों ऑप्शन शायद न मिले, लेकिन अगर आप आराम से, बिना ज्यादा भीड़भाड़ के शॉपिंग करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बिल्कुल सही है.



