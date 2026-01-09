How to make diaper rash cream at home : लगातार डायपर पहनाने से छोटे बच्चों की नाजुक स्किन पर रैशेज होना आजकल बहुत आम समस्या बन गई है. कई पेरेंट्स इस परेशानी से बचाने के लिए महंगी डायपर क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर बार ये क्रीम असरदार हों, ये जरूरी नहीं. ऐसे में अगर आप अपने बच्चे की स्किन को केमिकल्स से बचाना चाहते हैं और एक सस्ता, सुरक्षित और आसान उपाय ढूंढ रहे हैं, तो होममेड डायपर क्रीम आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. खास बात ये है कि ये क्रीम केवल दो देसी इनग्रेडिएंट से तैयार हो जाती है और बच्चों की स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर रैशेज से बचाने में मदद करती है. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये स्किन को सॉफ्ट, मुलायम और हेल्दी बनाए रखती है.

होममेड डायपर क्रीम क्या है (What Is Homemade Diaper Cream)

होममेड डायपर क्रीम एक नेचुरल क्रीम है, जो वैसलीन और बोरोलीन से तैयार की जाती है. ये क्रीम स्किन और डायपर के बीच एक सुरक्षा लेयर बनाती है, जिससे सुसु या पॉटी सीधे स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाती.

कैसे बनाएं होममेड डायपर क्रीम (How To Make Homemade Diaper Cream)

इंस्टाग्राम पर shrutishiva नाम के पेज पर इस क्रीम की आसान विधि शेयर की गई है. इसे बनाने के लिए वैसलीन और बोरोलीन को बराबर मात्रा में लें. दोनों को हल्की आंच पर गर्म करें और अच्छे से मिक्स कर लें. जब मिश्रण एकसार हो जाए, तो इसे कांच की साफ बोतल में डालकर ठंडा होने दें. जमने के बाद ये सेमी सॉलिड क्रीम बन जाती है, जिसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

होममेड डायपर क्रीम के फायदे (Benefits Of Homemade Diaper Cream)

ये क्रीम सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली होती है. इसमें किसी तरह का हार्श केमिकल नहीं होता है.

बोरोलीन और वैसलीन स्किन को नमी देकर रैशेज से बचाने में मदद करते हैं.

स्किन में लालिमा या जलन होने पर ये क्रीम ठंडक पहुंचाती है.

लगातार इस्तेमाल से स्किन ड्राई नहीं होती और मुलायम बनी रहती है.

डायपर रैश से होने वाले फंगल या बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा कम हो सकता है.

कब और कैसे लगाएं डायपर क्रीम (When And How To Apply Diaper Cream)

हर बार डायपर बदलते समय बच्चों की स्किन को गुनगुने पानी से साफ करें. स्किन को पूरी तरह सूखने दें. इसके बाद पतली लेयर में होममेड डायपर क्रीम लगाएं और फिर नयाडायपर पहनाएं.