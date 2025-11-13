अमर फल खाने से क्या फायदा होता है? डाइटिशियन ने बताया सर्दियों में रोज क्यों खाना चाहिए ये फ्रूट

Benefits of Persimmon: सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है. इसके साथ ही बाजारों में कई मौसमी फल नजर आने लगे हैं. इन्हीं में एक है अमर फल. इसे अंग्रेजी में Persimmon कहा जाता है. साथ ही कई जगहों पर इसे 'जापानी फल' या 'चाइनीज एप्पल' के नाम से भी जाना जाता है. आपने भी इस फल के बारे में सुना होगा. अमर फल बाहर से संतरे जैसा दिखता है और अंदर से मीठा, नरम और जूसी होता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स इस फल को सर्दियों के लिए एक सुपरफूड बताते हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं अमर फल खाने से आपको कौन से फायदे मिल सकते हैं, साथ ही जानेंगे इस फल को खाने का सही तरीका क्या है.

अमर फल के फायदे

इसे लेकर डाइटिशियन श्रेया गोयल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं,

अमर फल में विटामिन A की भरपूर मात्रा होती है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है. यह आंखों को ड्रायनेस और उम्र से जुड़ी समस्याओं से भी बचाता है. जो लोग रोज कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करते हैं, उनके लिए यह फल बहुत फायदेमंद है.

सर्दियों में बार-बार सर्दी-जुकाम और वायरल इंफेक्शन से बचने के लिए मजबूत इम्यून सिस्टम जरूरी है. अमर फल में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे आप बीमारियों से बचे रहते हैं.

डाइटिशियन बताती हैं, अमर फल डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है, जो पेट को साफ रखने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है. फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे आप ओवरईटिंग भी नहीं करते हैं और आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है.

अमर फल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाते हैं. इससे हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और ब्लड फ्लो बेहतर रहता है.

इन सब से अलग अमर फल एंटी-एजिंग गुणों से भरपूर होता है. इसमें मौजूद विटामिन A, C और एंटीऑक्सिडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे स्किन पर झुर्रियां और फाइन लाइंस जैसे एजिंग के लक्षण कम नजर आते हैं और स्किन नेचुरल ग्लो बनाए रखती है.

डाइटिशियन कहती हैं, आप इसे सीधा काटकर खा सकते हैं, सलाद में मिला सकते हैं या स्मूदी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका स्वाद मीठा और हल्का खट्टा होता है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है. ऐसे में आप आज से ही इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.