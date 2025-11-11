विज्ञापन

घर में चूहों ने बना लिया है बिल? बस यह लाल चीज चूहों से दिलाएगी छुटकारा, किचन में मौजूद है सब

Chuhe Bhagane Ka Desi Nuskha: घर से चूहों को भगाने के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल कारगर हो सकता है. घर में जहां चूहे सबसे ज्यादा आते हैं, वहां लाल मिर्च पाउडर या लाल मिर्च के टुकड़े छिड़कें.

Read Time: 3 mins
Share
घर में चूहों ने बना लिया है बिल? बस यह लाल चीज चूहों से दिलाएगी छुटकारा, किचन में मौजूद है सब
चूहों से छुटकारा पाने का नया और आसान तरीका
File Photo

Chuhe Bhagane Ka Tarika: घर में एक बार चूहे की एंट्री हो जाए तो इन्हें भगाना या फिर चूहों से छुटकारा पानी बहुत ही मुश्किल हो जाता है. खासकर ठंडे मौसम में चूहे गर्म जगह की तलाश में घर में आ जाते हैं और रसोई के खाने, अनाज, अलमारियों या फर्नीचर में छिप जाते हैं. एक छोटा सा चूहा भी घर में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है. चूहे साफ-सफाई के बड़े दुश्मन हैं. उनके मल, बाल और मूत्र से संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए एक बार चूहों के घर में घुस जाने पर उन्हें तुरंत भगाने की जरूरत होती है. हालांकि, चूहे को भगाने के लिए हर कोई तमाम तरह के उपाय करता है, कोई चूहा दानी लगता है तो कोई चूहे को पकड़ने के लिए चिपकन लगाता है, लेकिन इसके बाद भी चूहों से राहत नहीं मिलती. अगर, आपके घर में भी चूहों ने बिल बना लिया और घर का सारा सामान खराब कर रहे हैं, तो इन देसी उपाय से चूहों को बिना मारे घर से बाहर भगा सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- घर से चूहों को भगाने का आसान तरीका, 1 बिस्किट भी करेगा काम, बस इस तरह करें इस्तेमाल

घर से चूहों को भगाने के लिए क्या करें?

घर से चूहों को भगाने के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल कारगर हो सकता है. घर में जहां चूहे सबसे ज्यादा आते हैं, वहां लाल मिर्च पाउडर या लाल मिर्च के टुकड़े छिड़कें. इसके अलावा पिपरमिंट तेल और अमोनिया का घोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इन चीजों की तेज गंध होती है, जो चूहों को परेशान करती है, जिससे वे घर से भाग जाते हैं. हालांकि, लाल मिर्च छिड़कते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा छूने से बचें, क्योंकि इससे आपकी आंखों में जलन हो सकती है.

चूहों को भगाने के लिए लाल मिर्च पाउडर

घर से चूहों का भगाना है और उन्हें मारना भी नहीं है, तो लाल मिर्च पाउडर को पानी में मिलाकर घोल बना लें. इस घोल को स्प्रे बोतल में भरकर घर के उन कोनों और बिलों के पास छिड़कें जहां चूहों का आना-जाना ज्यादा रहता है. ऐसा करने से चूहे घर से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि मिर्च की तीखी गंध से चूहे डरकर दूर भागते हैं.

पिपरमिंट तेल

घर से चूहों को भगाने के लिए पिपरमिंट तेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. चूहे पुदीने की तेज गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते. पिपरमिंट तेल की कुछ बूंदें रूई के टुकड़ों पर डालें. इन तेल लगे रूई के टुकड़ों को चूहों के बिलों और आने-जाने वाले रास्तों पर रख दें. इससे इसलिए वे उस जगह से भाग जाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rats, Chuhe, Chuhe Bhagane Ka Tarika, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com