टीकाकरण के बाद बच्चे को बुखार हो जाए तो क्या करें? डॉक्टर ने बताया इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द को कैसे कम करें

Parenting Tips: शिशु के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है. वैक्सीन बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट कर उन्हें आगे होने वाली कई खतरनाक बीमारियों से बचाती है. हालांकि, कई बार वैक्सीन लगने के बाद बच्चे को बुखार, दर्द या सूजन से जूझना पड़ता है. इससे बच्चे की तकलीफ तो बढ़ती ही है, साथ ही मां-बाप भी चिंता में आ जाते हैं. इसी कड़ी में मशहूर पीडियाट्रिशियन अर्पित गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि कुछ खास बातों को फॉलो कर आप बच्चे की तकलीफ को जल्दी कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

शकरकंद खाने का सही तरीका क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सर्दियों में रोज शकरकंद खाने से क्या होगा

बुखार होने पर क्या करें?

पीडियाट्रिशियन बताते हैं, टीकाकरण के बाद बच्चे को बुखार आना सामान्य बात है और इस कंडीशन में घबराने की जरूरत नहीं होती है. इस स्थिति में आप बच्चे को पैरासिटामोल की डोस दे सकते हैं लेकिन सही मात्रा में.

डॉक्टर बताते हैं, 10–15 mg प्रति किलो वजन के हिसाब से डोस दें. यानी अगर बच्चे का वजन 5 किलो है, तो उसे 0.5 से 0.75 mLपैरासिटामोल देना चाहिए. इसी तरह 10 किलो वजन वाले बच्चे को 1 से 1.5 mLदिया जा सकता है.

हर 6 घंटे में केवल एक बार दें (दिन में अधिकतम 4 बार), साथ ही डॉक्टर की सलाह के बिना कोई और दवा न दें.

अगर इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द या सूजन है, तो वहां आइस पैक से हल्की सिकाई करें. अगर आइस पैक न हो, तो एक साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर सिकाई की जा सकती है. इससे सूजन और दर्द दोनों कम होते हैं.

वैक्सीन के बाद कई बच्चे रोते या चिड़चिड़े हो जाते हैं. ऐसे में उन्हें गोद में लेकर प्यार से सहलाएं. मां का स्पर्श बच्चे को सुकून देता है. अगर बच्चा दूध पीता है, तो बार-बार स्तनपान कराना भी उसे आराम पहुंचाता है.

कई बार इंजेक्शन वाली जगह पर छोटा सा लंफ या गांठ बन जाती है. डॉक्टर बताते हैं, इस कंडीशन में भी घबराने की जरूरत नहीं है. यह सामान्य है और आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाती है.

डॉक्टर सलाह देते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद 48 घंटे तक इंजेक्शन वाली जगह और बच्चे के पैरों पर मसाज न करें. इससे दर्द और सूजन बढ़ सकती है.

यानी टीकाकरण के बाद हल्का बुखार, दर्द या सूजन चिंता की बात नहीं है. यह शरीर का नेचुरल प्रोसेस है, जो बताता है कि वैक्सीन अपना काम कर रही है. आप छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर बच्चे की तकलीफ को जल्दी कम कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.