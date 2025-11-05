शकरकंद खाने का सही तरीका क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सर्दियों में रोज शकरकंद खाने से क्या होगा

Sweet Potato Benefits: सर्दियों का मौसम आते ही बाजारों में शकरकंद खूब दिखाई देने लगती है. लोग भी इसके मीठे स्वाद और गर्माहट को खूब पसंद करते हैं, साथ ही शकरकंद को सेहत के लिए भी बेहद अच्छा माना जाता है. रोज शकरकंद खाने से आपको एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं. हालांकि, इन तमाम फायदों को पाने के लिए इसे सही तरीके से खाना जरूरी है. मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि शकरकंद को सही तरीके से खाने से यह हमारे शरीर के लिए सुपरफूड की तरह काम कर सकती है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कैसे खानी चाहिए शकरकंद-

रोज डार्क चॉकलेट खाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बस एक टुकड़ा खाने से मिल जाएंगे इतने फायदे

उबालकर खाएं, भूनकर नहीं

लीमा महाजन के अनुसार, शकरकंद को भूनने की बजाय उबालकर खाना सबसे अच्छा तरीका है. जब हम इसे उबालते हैं, तो ये अपना शुगर पानी में रिलीज कर देती है. साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) भी काफी कम (लगभग 45) हो जाता है, जो ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है और हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है.

उबली हुई शकरकंद को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर खाएं. ठंडी होने पर इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च बनता है, जो एक तरह का फाइबर जैसा तत्व है. यह पाचन में मदद करता है, कब्ज से राहत देता है और गट हेल्थ यानी पेट की सेहत को बेहतर बनाता है. इसके साथ ही यह खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में भी सहायक है.

अक्सर लोग शकरकंद का छिलका निकाल देते हैं, जबकि लीमा महाजन कहती हैं कि इसका छिलका भी बहुत पौष्टिक होता है. इसमें लगभग 30% ज्यादा फाइबर और दोगुने ऐंटिऑक्सिडेंट्स होते हैं. यह पाचन को मजबूत करता है और शरीर की सफाई में मदद करता है. बस ध्यान रखें कि शकरकंद को अच्छी तरह धोकर ही पकाएं.

शकरकंद में बीटा-कैरोटीन नामक पोषक तत्व होता है, जो शरीर में विटामिन A में बदलता है. यह स्किन, आंखों और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है. लेकिन यह फैट-सॉल्यूबल होता है, यानी इसके अवशोषण के लिए थोड़ा हेल्दी फैट जरूरी है. ऐसे में आप उबली शकरकंद में थोड़ा घी, मूंगफली या ऑलिव ऑयल मिलाकर खाए. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, इससे पोषक तत्वों का अवशोषण 6 गुना तक बढ़ जाता है.

तमाम फायदे होने के बावजूद न्यूट्रिशनिस्ट शकरकंद खाने से पहले कुछ सावधानी बरतने की भी सलाह देती हैं. जैसे-

IBS या कमजोर पाचन वाले लोगों को इसका छिलका भारी लग सकता है, ऐसे में आधा छिलका निकाल सकते हैं.

फ्राई या रोस्ट करने से बचें, इससे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं.

किडनी की समस्या वाले लोगों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटैशियम ज्यादा होता है.

इन सब से अलग डायबिटीज वाले लोग एक बार में लगभग 100–120 ग्राम उबली शकरकंद ही खाएं. इससे ज्यादा खाने पर ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.