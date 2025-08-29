एसिडिटी के कारण सीने में होने लगती है जलन? Dr. Saurabh Sethi ने बताया क्या खाने पर छूमंतर हो जाएगी दिक्कत

Acidity Remedies: खानपान से जुड़ी बहुत सी दिक्कतों में से एक है एसिडिटी की दिक्कत. एसिडिटी के कारण पेट में जलन होने लगती है, ऐसा महसूस होता है जैसे पेट में आग का गोला रख दिया गया हो. यह अम्लीय गैस श्वसन नली तक जाती है जिससे सीने में जलन शुरू हो जाती है. आमतौर पर खाना सही तरह से ना पचने पर या ज्यादा मसालेदार और चटपटा खा लेने पर एसिडिटी होती है. ऐसे में इस एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए सही चीजें खाना-पीना बेहद जरूरी होता है. यहां जानिए गट डॉक्टर सौरभ सेठी के अनुसार क्या खाने पर एसिडिटी और सीने में जलन (Heartburn) की दिक्कत से राहत मिल सकती है. इन हेल्दी फूड्स की लिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने शेयर की है.

सीने में जलन से छुटकारा पाने के लिए टॉप 10 फूड्स | Top 10 Foods for Heartburn Relief

ओटमील - एसिडिटी होने पर ओटमील खाने की सलाह दी जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह फाइबर से भरपूर होता है और पेट के एसिड को कम करता है.

केला - केले (Banana) में हाई फाइबर होता है, पौटेशियम होता है और ये लो एसिड फूड है. इनसे पेट के एसिड कम होते हैं और पेट को सूदिंग इफेक्ट्स मिलते हैं.

अदरक - एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर अदरक पाचन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में असरदार होता है. इससे पेट की गैस, पेट दर्द, एसिडिटी और हार्टबर्न जैसी दिक्कतें कम होने लगती हैं.

तरबूज - हाई वॉटर कंटेंट वाला तरबूज पाचन के लिए अच्छा है. इसे खाने पर स्टमक एसिड न्यूट्रिलाइज होते हैं, पेट को ठंडक मिलती है और एसिडिटी से राहत मिल जाती है.

सौंफ - सौंफ (Fennel Seeds) के एंटासिड गुण इसे पेट के लिए अच्छा बनाते हैं. इसमें सूदिंग गुण होते हैं जिससे स्टमक लाइनिंग को फायदा मिलता है. वहीं, गैस और पाचन की अन्य दिक्कतें दूर होती हैं सो अलग.

बादाम - हार्टबर्न या एसिडिटी होने पर बादाम खाया जा सकता है. यह पाचन को ठीक करता है और पीएच बैलेंस करने में असरदार होता है. इसमें फाइबर, हेल्दी फैट्स और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है.

सेब और नाशपाती - फाइबर से भरपूर ये फल पेट के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. इनमें मौजूद गुण स्टमक एसिड को कम करते हैं.

कैमोमाइल टी - हार्टबर्न और एसिडिटी पर कैमोमाइल टी का अच्छा असर होता है. इससे पाचन को एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और सूदिंग इफेक्ट्स मिलते हैं.

तुलसी की चाय - तुलसी की हर्बल टी हार्टबर्न को कम करती है. इससे पेट में एसिड प्रोडक्शन कम होता है और स्टमक लाइनिंग प्रोटेक्ट होती है.

पानी - शरीर में पानी की कमी के कारण एसिडिटी या हार्टबर्न हो सकता है. इसीलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना जरूरी होता है. पानी पीने पर स्टमक एसिड डाइल्यूट होने लगते हैं और इरिटेशन भी कम होती है.

इन फू्ड्स को अपने खानपान का हिस्सा बनाकर पेट की दिक्कतों से छुटकारा पाया जा सकता है. डॉक्टर का भी कहना है कि एसिडिटी और हार्टबर्न होने पर इन चीजों को खा लिया जाए तो तकलीफ कई गुना तक कम हो जाती है.