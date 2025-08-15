विज्ञापन

बारिश के पानी में भीग गए हैं जूते? तुरंत ट्राई करें ये आसान ट्रिक, झटपट सूख जाएंगे Shoes

How to dry shoes quickly: डिजिटल क्रिएटर शशांक आल्शी ने एक आसान तरीका बताया है, जिससे आप अपने जूते न सिर्फ जल्दी सुखा सकते हैं, बल्कि बदबू से भी पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

जूते भीग जाने पर ट्राई करें ये ट्रिक

How to dry wet shoes: बरसात के मौसम में जूते गीले होना आम बात है. खासकर जब आप बाहर निकलते हैं और अचानक तेज बारिश हो जाए, तो जूते पानी में भीग जाते हैं. ऐसे में न इन्हें पहनना मुश्किल हो जाता है, बल्कि जूतों में से बदबू भी आने लगती है. अब, इस कंडीशन में ज्यादातर लोगों का पहला सवाल यही होता है कि जूतों को जल्दी सुखाने के लिए क्या किया जाए. इसे लेकर डिजिटल क्रिएटर शशांक आल्शी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक आसान तरीका बताया है, जिससे आप अपने जूते न सिर्फ जल्दी सुखा सकते हैं, बल्कि बदबू से भी पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे- 

जूते भीग जाने पर ट्राई करें ये ट्रिक 

सबसे पहले इनसोल निकालें

जूते के अंदर की इनसोल को तुरंत निकाल लें. अगर इनसोल गंदी है तो उसे हल्के गुनगुने पानी और साबुन से धीरे-धीरे साफ करें और अलग से सुखने दें. ऐसा करने से जूते जल्दी सूखेंगे और नमी कम होगी.

अखबार का इस्तेमाल करें

पुराना अखबार फाड़कर उसे गेंद की तरह मरोड़ लें और जूतों के अंदर भर दें. अखबार पानी को जल्दी सोख लेता है और जूतों को अंदर से सुखाने में मदद करता है.

अखबार बदलें

अगर जूते बहुत ज्यादा गीले हैं, तो आप 2 से 3 बार अखबार को बदल सकते हैं. ताजा अखबार फिर से नमी सोख लेगा और सूखने की प्रक्रिया तेज होगी.

बदबू के लिए कॉफी ग्राउंड्स

अगर जूतों में बदबू आ रही है, तो थोड़ा सा कॉफी पाउडर एक टिश्यू में डालकर जूतों के अंदर रख दें. कॉफी की खुशबू बदबू को दूर कर देगी और जूतों में ताजगी आ जाएगी.

इन बातों का भी रखें ध्यान 

बरसात के मौसम में कोशिश करें कि हर 1–2 हफ्ते में अपने जूते धो लें. इससे उनमें धूल, मिट्टी और बैक्टीरिया जमा नहीं होंगे और बदबू की समस्या भी नहीं होगी.

जूतों को सुखाने के लिए सीधे धूप में बहुत देर न रखें. ऐसा करने पर उनका रंग और क्वालिटी खराब हो सकती है. कोशिश करें कि उन्हें हल्की धूप या हवा वाली जगह पर रखें.

इन आसान घरेलू टिप्स की मदद से आप अपने गीले जूतों को 2 से 3 घंटे के अंदर ही सुखा सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक अच्छा बनाए रख सकते हैं. 


 

