इस कीड़े के काटने पर होता है हार्ट अटैक जैसा दर्द, आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानें धकोड़ी काट ले तो तुरंत क्या करें

Webspinner Bite Remedy: गर्मी और बरसात के मौसम में अक्सर ऐसे कीट सामने आ जाते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते. ऐसा ही एक छोटा कीट है वेबस्पिनर (Webspinner). इसे आम भाषा में धकोड़ी कहा जाता है. दिखने में ये मामूली लगते हैं, लेकिन कई बार इनके काटने पर इतना भयंकर दर्द होता है कि कुछ लोग इसे हार्ट अटैक जैसी तकलीफ समझ बैठते हैं. हालांकि, ये कीट ज्यादातर मामलों में जानलेवा नहीं होते, लेकिन अगर समय रहते सही देखभाल न की जाए, तो जलन, सूजन और संक्रमण जैसी दिक्कतें जरूर हो सकती हैं. ऐसे में आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं, अगर धकोड़ी काट ले तो तुरंत क्या करना चाहिए और कौन-से आसान घरेलू नुस्खे आपकी त्वचा को राहत दे सकते हैं.

सबसे पहले क्या करें?

मामले को लेकर NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान आयुर्वेद के निदेशक और वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान ने बताया, जब भी आपको लगे कि धकोड़ी या किसी कीट ने काटा है, तो सबसे पहले उस जगह को हल्के साबुन और साफ पानी से धो लें. इससे गंदगी या कीट के जहरीले अंश हट जाते हैं. इसके बाद उस जगह पर बर्फ या ठंडे पानी में भीगे कपड़े से सेंक करें. इससे सूजन और जलन में राहत मिलती है.

डॉक्टर प्रताप चौहान के अनुसार, कुछ घरेलू उपाय तुरंत किए जाएं, तो दर्द और संक्रमण से बचा जा सकता है. ये उपाय बहुत सरल हैं और लगभग हर घर में इनकी सामग्री मिल जाती है.

कुछ तुलसी के पत्ते लेकर उन्हें मसलें और रस निकालें. इसे सीधे प्रभावित जगह पर लगाएं. तुलसी एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है.

एक चम्मच नारियल तेल में चुटकीभर हल्दी मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे दिन में दो बार लगाएं. यह सूजन और जलन कम करता है.

नीम के पत्तों को पीसकर थोड़ा पानी मिलाएं और लेप बना लें. यह संक्रमण से बचाता है और खुजली भी शांत करता है.

आयुर्वेदाचार्य बताते हैं, अगर कुछ घंटों में दर्द बढ़ने लगे, त्वचा पर लाल चकत्ते आ जाएं, खुजली ज्यादा हो या हल्का बुखार लगे, तो तुरंत किसी आयुर्वेदिक या एलोपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें. हर व्यक्ति की त्वचा पर इसकी प्रतिक्रिया अलग होती है, इसलिए सही समय पर इलाज जरूरी है.

धकोड़ी का काटना सामान्य बात है लेकिन लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है. अगर आप शुरुआती उपाय सही तरीके से करें और शरीर के संकेतों को समझें, तो इस परेशानी से आसानी से निपटा जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.