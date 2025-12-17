चेहरे पर शहद लगाने से क्या होता है? जानें स्किन के लिए कितना अच्छा या बुरा है ये देसी नुस्खा

Can we apply honey to the face daily: शहद सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्किन के लिए भी बेहद अच्छा माना जाता है. आपने भी अक्सर दादी-नानी को चेहरे पर शहद लगाने की सलाह देते हुए सुना होगा. माना जाता है कि शहद स्किन को साफ, स्मूद और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं फेस पर शहद लगाने से क्या होता है, इससे आपके चेहरे को फायदा होगा या नुकसान-
स्किन के लिए कैसा काम करता है शहद?
हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, रॉ (कच्चा) शहद स्किन के लिए अच्छा हो सकता है. इसे लगाने से बैक्टीरिया कम करने, डेड स्किन हटाने और स्किन की हीलिंग तेज करने में मदद मिल सकती है. शहद में एंजाइम्स, पौधों के तत्व, अच्छे बैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. खासतौर पर रॉ और अनपाश्चराइज्ड शहद, स्किन के लिए ज्यादा असरदार माना जाता है.चेहरे पर शहद लगाने के फायदे
पिंपल्स और एक्ने में राहत
शहद बैक्टीरिया को कम करता है और इंफ्लेमेशन को शांत करता है. इसके चलते ये एक्ने, सोरायसिस और एक्जिमा जैसी स्किन प्रॉब्लम्स में मददगार हो सकता है.स्किन को मॉइस्चराइज करता है
शहद एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, यानी यह स्किन में नमी बनाए रखता है. रोज चेहरे पर शहद लगाने से ड्रायनेस कम होती है और स्किन सॉफ्ट रहती है.स्किन को ब्राइट बनाता है
शहद में हल्के एक्सफोलिएटिंग गुण होते हैं, जो डेड स्किन हटाकर नई स्किन को बाहर लाते हैं. इससे चेहरा डल नहीं लगता और नेचुरल ग्लो आता है.दाग-धब्बे और निशान हल्के करता है
रिपोर्ट में आगे बताया गया है, शहद स्किन की हीलिंग प्रोसेस को तेज करता है. रोजाना शहद लगाने से पिंपल्स के निशान और हल्के स्कार्स धीरे-धीरे फीके पड़ सकते हैं.चेहरे पर शहद कैसे लगाएं?
- इसके लिए चेहरे को पहले फेस वॉश से धोकर साफ कर लें.
- रॉ शहद की पतली परत चेहरे पर लगाएं.
- 10-15 मिनट छोड़ दें.
- तय समय बाद गुनगुने पानी से मुंह धोकर हल्के हाथ से पोंछ लें.
आप चाहें तो शहद में थोड़ी दालचीनी मिलाकर फेस पैक बना सकते हैं, लेकिन इस पेस्ट को लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.क्या शहद से कोई नुकसान भी हो सकता है?
रिपोर्ट में बताया गया है, ज्यादातर लोगों को शहद से एलर्जी नहीं होती है लेकिन अगर आपको पराग (Pollen) या मधुमक्खी से एलर्जी है, तो सावधानी रखें. हमेशा पैच टेस्ट करें और रात में शहद लगाकर सोने से बचें.
यानी रोज चेहरे पर रॉ शहद लगाने से स्किन साफ, हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बन सकती है. लेकिन इसे रातभर चेहरे पर न लगाएं और लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
