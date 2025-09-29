पीले दांतों को सफेद करने के 5 असरदार नुस्खे, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर

Remedies for teeth whitening: हर कोई चाहता है कि उसके दांत मोती जैसे सफेद चमकें. सफेद दांत आपकी मुस्कान में चार चांद जो लगाने का काम करते हैं. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि रोज ब्रश करने और ओरल हाइजीन का ख्याल रखने के बाद भी दांतों का पीलापन साफ नहीं होता है. ऐसे में पीले या दागदार दांत उनके आत्मविश्वास को कम करने लगते हैं. अगर आपकी भी कुछ ऐसी ही शिकायत है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में हंसाजी ने दांतों का पीलापन साफ करने के लिए 5 असरदार घरेलू नुस्खे बताए हैं.

योग गुरु कहती हैं, कुछ आसान और प्राकृतिक उपाय भी दांतों का पीलापन साफ करने में असर दिखा सकते हैं. इन्हें अपनाकर आप कुछ ही दिनों में फर्क देख सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

केले का छिलका

योग गुरु कहती हैं, केले का छिलका दांतों की रंगत सुधारने में बहुत फायदेमंद है. इसके अंदर का सफेद हिस्सा दांतों पर रगड़ें और 5 मिनट तक लगे रहने दें. इसके बाद हल्के हाथ से ब्रश करें. इससे दांतों पर जमी गंदगी और पीलापन धीरे-धीरे हटने लगता है.

हमारे दादा-दादी दांत साफ करने के लिए नीम की दातून का इस्तेमाल करते थे. ये नुस्खा आज भी उतना असरदार हो सकता है. नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो ओरल हेल्थ को बेहतर कर दांतों का पीलापन साफ कर सकते हैं. इसके लिए ताजी नीम की टहनी को हल्का चबाकर ब्रश की तरह इस्तेमाल करें. नियमित करने से आपको कुछ ही दिनों में फर्क महसूस हो सकता है.

आंवला विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है. 1 चम्मच आंवला के रस को एक कप पानी में मिलाकर कुल्ला करें. हंसाजी कहती हैं, यह नुस्खा न सिर्फ दांतों को सफेद करता है बल्कि मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है.

योग गुरु के मुताबिक, लौंग का तेल भी दांतों की सेहत के लिए बहुत लाभकारी है. एक गीले ब्रश पर 1 बूंद लौंग का तेल डालकर दांत साफ करें. इसे नियमित 21 दिन तक करने से दांतों का पीलापन कम हो सकता है, साथ ही इस नुस्खे से सांस की बदबू भी दूर होती है.

इन सब से अलग पीले दांतों को सफेद करने के लिए हंसाजी संतरे के छिलके और तेजपत्ते का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. संतरे के छिलके और तेजपत्ते को धूप में सुखाकर पाउडर बना लें. इस पाउडर से दांत साफ करें. हंसा योगेन्द्र के मुताबित, इन दोनों ही चीजों में नेचुरल व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो दांतों को चमकदार बना सकती हैं.

योग गुरु के मुताबिक, अगर नियमित रूप से इन आसान और घरेलू नुस्खों को आजमाया जाए, तो दांत सफेद और स्वस्थ हो सकते हैं. हालांकि, इनके साथ-साथ रोजाना सही तरीके से ब्रश करना भी उतना ही जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.