बेड पर लेटने के बस 7-8 मिनट बाद आ जाएगी नींद, Harvard डॉक्टर ने बताया गहरी नींद का सबसे असरदार नुस्खा

Tips For Better Sleep: नींद न आने की समस्या आज के समय में बेहद आम होती जा रही है. अधिकतर लोगों की शिकायत होती है कि रात को देर तक बिस्तर पर लेटे रहने के बाद भी उनकी आंख नहीं लग पाती है. या दिनभर की थकान के बाद भी 2-3 बजे नींद आती है. ऐसे में अगले दिन वे खुद को सुस्त और कमजोर महसूस करते हैं. वहीं, कुछ लोग नींद के लिए मेलाटोनिन जैसी नींद की दवाइयों या सप्लीमेंट्स का सहारा लेने पर मजबूर हो जाते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की डॉक्टर त्रिशा पसरीचा ने एक बेहद आसान और असरदार तरीका बताया है, जिससे बिना दवा के भी जल्दी नींद आ सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है ये नुस्खा?

डॉक्टर त्रिशा के मुताबिक, अगर आप सोने से पहले पैरों को गर्म कर लें, तो नींद जल्दी आने लगती है. इसके लिए आप चाहें तो आरामदायक मोजे पहन सकते हैं या फिर सोने से पहले 10 मिनट तक गुनगुने पानी में पैर डुबो सकते हैं. इन सब से अलग आप चाहें तो सोने से 1–2 घंटे पहले गुनगुना शॉवर भी ले सकते हैं.

डॉ. त्रिशा बताती हैं, बस पैरों को गर्म रखने से लोग औसतन 7–10 मिनट जल्दी नींद में चले जाते हैं. वहीं, मेलाटोनिन लेने से भी लोग लगभग 7 मिनट जल्दी सो पाते हैं. यानी मोजे पहनना या पैरों को गर्म करना मेलाटोनिन जैसी दवाओं जितना ही असरदार माना गया है.

नींद को आरामदायक बनाने के लिए आप कुछ और आसान तरीके भी फॉलो कर सकते हैं. जैसे-

कमरे का तापमान हल्का ठंडा रखें.

सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें.

सोने से कम के कम 3-4 घंटे पहले तक कैफीन का सेवन न करें.

रात में भारी खाना न खाएं.

इन सब से अलग हल्की किताब पढ़ना या ध्यान लगाना भी नींद को गहरा करता है.

ऐसे में अगर आपको नींद आने में परेशानी होती है, तो दवाओं पर निर्भर होने से पहले आप ये आसान घरेलू तरीके आजमाकर देख सकते हैं.

