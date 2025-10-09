विज्ञापन

चेहरे के बाल साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्किन की डॉक्टर से जान लें जवाब

How to clean your facial hair: आइए एक्सपर्ट से जानते हैं फैशियल हेयर रीमूव करने के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका क्या है.

चेहरे के बाल साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्किन की डॉक्टर से जान लें जवाब
फैशियल हेयर साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

How to clean your facial hair: हर महिला चाहती है कि उसकी स्किन ग्लोइंग और साफ नजर आए. इसके लिए वे तमाम तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं. खासकर क्लियर स्किन के लिए महिलाएं फैशियल हेयर रीमूव करवाती हैं. चेहरे पर हल्के बाल होना आम बात है लेकिन कई महिलाओं की शिकायत होती है कि उनके चेहरे पर घने बाल आते हैं. वहीं, मेकअप के बाद ये अलग से हाइलाइट होकर दिखाई देने लगते हैं. ऐसे में फिर ज्यादातर महिलाएं इन्हें हटाने के लिए वैक्सिंग, थ्रैडिंग या शेविंग जैसे तरीके अपनाती हैं. लेकिन क्या आप जानती हैं कि हर तरीका आपकी स्किन के लिए सही नहीं होता? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं फैशियल हेयर रीमूव करने के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका क्या है. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर मशहूर डर्माटोलॉजिस्ट जुशिया भाटिया सरीन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन की डॉक्टर बताती हैं, फैशियल हेयर को साफ करने के लिए तमाम तरह के तरीके हैं लेकिन इनमें सबसे अच्छा तरीका वही है, जिससे स्किन को कोई नुकसान न पहुंचे. चेहरे की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसलिए उस पर कोई भी कठोर तरीका अपनाना गलत है. 

वैक्सिंग

डर्माटोलॉजिस्ट बताती हैं, फैशियर हेयर क्लीन करने के लिए कई महिलाएं वैक्सिंग करवाती हैं. इससे दोबारा बाल थोड़ी देरी से आते हैं. लेकिन वैक्सिंग से न सिर्फ बाल निकलते हैं बल्कि चेहरे की प्रोटेक्टिव स्किन लेयर भी हट जाती है. इससे स्किन पर रेडनेस, जलन और ड्राईनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

ट्विजर्स

कुछ महिलाएं पार्लर जाने का समय बचाने के लिए घर पर ही ट्विजर्स से भौंहों या अपर लिप्स के बाल हटाने लगती हैं. डॉक्टर सरीन के मुताबिक, ये तरीका भी सही नहीं है. ऐसा करने से इनग्रोन हेयर या स्किन इंफेक्शन की दिक्कत हो सकती है.

शेविंग

डर्माटोलॉजिस्ट के अनुसार, शेविंग चेहरे के बाल हटाने का एक सेफ तरीका है, लेकिन इससे बाल जल्दी वापस आ सकते हैं. साथ ही शेविंग के बाद आने वाले बाल थोड़े कठोर भी महसूस होते हैं.

फिर क्या है सही तरीका?

फैशियल हेयर क्लीन करने के लिए डर्माटोलॉजिस्ट थ्रैडिंग को सबसे बेहतर और सुरक्षित तरीका बताती हैं. इससे बाल धीरे-धीरे वापस आते हैं और स्किन को ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है.

इन सब से अलग डर्माटोलॉजिस्ट बताती हैं कि अगर आप हमेशा के लिए फैशियल हेयर से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो लेजर ट्रीटमेंट को सबसे अच्छा ऑप्शन है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

