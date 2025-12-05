सुबह पेट साफ करने के 4 सबसे असरदार तरीके, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया टॉयलेट में देर तक बैठने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Best remedies for constipation: सुबह के समय पेट साफ न होना एक आम दिक्कत है. खासकर सर्दियों में ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है. अब, अगर पेट साफ न हो, तो दिनभर पेट में भारीपन, गैस, ब्लोटिंग, लो एनर्जी और चिड़चिड़ापन बना रहता है. अगर आप भी अक्सर इस तरह की समस्या से जूझते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने 4 ऐसे आसान और असरदार घरेलू उपाय बताए हैं, जिनसे सिर्फ कुछ ही मिनटों में पेट साफ हो सकता है और पाचन तंत्र मजबूत बनता है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नंबर 1- गर्म पानी में मिलाकर पिएं ये दो चीजें

सबसे पहले डॉक्टर सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर पीने की सलाह देते हैं. डॉक्टर जैदी बताते हैं, नींबू आंतों में पानी खींचकर स्टूल को नरम बनाता है और शहद पाचन को आसान करता है. इसे पीने के 5–15 मिनट में ही कई लोगों को रिलीफ महसूस हो सकता है. हालांकि, ध्यान रखें कि आप शहद को खौलते हुए या बहुत तेज गर्म पानी में न डालें.

त्रिफला को पेट साफ करने के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ये आंवला, हरड़ और बहेड़ा से मिलकर बनता है. त्रिफला माइल्ड लैक्सेटिव की तरह काम करता है. डॉक्टर रात को सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला पाउडर को गर्म पानी के साथ लेने की सलाह देते हैं. इससे सुबह पेट आसानी से साफ हो जाता है.

इसबगोल में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों प्रकार के फाइबर होते हैं. यह स्टूल को नरम और भारी बनाता है जिससे पेट आसानी से साफ हो जाता है. डॉक्टर कहते हैं, अगर आपको माइल्ड कब्ज हो तो रात को सोने से पहले 1 चम्मच, अगर ज्यादा कब्ज हो तो 2 चम्मच इसबगोल गर्म दूध में मिलाकर पिएं. इससे सुबह पेट आसानी से साफ हो सकता है. हालांकि, इसबगोल लेते समय पानी भरपूर मात्रा में पिएं, वरना कब्ज की समस्या और अधिक बढ़ सकती है.

मुनक्का में नेचुरल फाइबर और सोर्बिटोल होता है, जो स्टूल को नरम करता है. डॉक्टर जैदी के मुताबिक, रातभर 8-10 मुनक्के भिगोकर सुबह बीज निकालकर खाने या पानी में मसलकर पीने से कब्ज में राहत मिलती है. यह नुस्खा बच्चों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है.

डॉक्टर कहते हैं, इन नुस्खों को अपनाने के साथ-साथ रोज दिनभर में 8–10 गिलास पानी पिएं.

डाइट में फल, सलाद, हरी सब्जियां और फाइबर से भरपूर फूड शामिल करें.

इन सब से अलग सुबह हल्की वॉक करें या थोड़ा समय निकालकर योग करें. इससे भी आपको पेट साफ करने में आसानी होगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.