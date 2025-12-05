पुरुषों को अपने नाखून कितने दिनों में काटने चाहिए? डॉक्टर ने बताया हर पुरुष को जरूर अपनानी चाहिए ये 4 Hygiene Tips

Hygiene tips for men: पुरुषों की हेल्थ और हाइजीन अक्सर उतनी चर्चा में नहीं आती जितनी आनी चाहिए, लेकिन छोटी-छोटी आदतें हमारे रोजमर्रा के स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालती हैं. फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनन वोरा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में बताया है. डॉक्टर ने अपने वीडियो में 4 ऐसी हाइजीन हैबिट्स बताई हैं, जिन्हें हर पुरुष को अपनाना चाहिए. इन आदतों को अपनाने से न सिर्फ शरीर साफ-सुथरा रहता है, बल्कि कई तरह के इंफेक्शन और हेल्थ समस्याओं का खतरा भी कम होता है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नंबर 1- नाखून कितने दिनों में काटने चाहिए?

महिलाओं के मुकाबले पुरुष अपने नाखूनों पर कम ध्यान देते हैं लेकिन यही नाखून सबसे ज्यादा गंदगी और बैक्टीरिया जमा करते हैं. डॉक्टर मनन वोरा के मुताबिक, नाखून हफ्ते में एक बार जरूर काटने चाहिए. गंदे नाखूनों में टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं. ये बैक्टीरिया खाने के साथ पेट में जा सकते हैं और इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं. ऐसे में हर हफ्ते में कम से कम एक बार नाखून जरूर काटें, साथ ही नाखूनों के नीचे की जगह अच्छी तरह साफ करें.

डॉक्टर बताते हैं कि रात में अंडरवियर पहनकर सोने से हवा का प्रवाह कम हो जाता है. इससे गर्मी और नमी बढ़ती है, जो इंफेक्शन का कारण बन सकती है. ऐसे में कोशिश करें कि बिना अंडरवियर पहने सोएं. इससे एयरफ्लो बेहतर रहता है, स्किन ड्राई रहती है, इंफेक्शन का खतरा कम होता है और स्पर्म क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है.

मुंह की ठिक तरह से साफ-सफाई न करने से सिर्फ सांसों की बदबू नहीं बढ़ती है, डॉक्टर कहते हैं, खराब ओरल हाइजीन दिल की सेहत पर भी असर डाल सकती है. इसलिए दिन में दो बार ब्रश करें, फ्लॉस का इस्तेमाल करें और जीभ साफ करना बिल्कुल न भूलें.

एक ही अंडरवियर को कई दिनों तक पहनना या उसे उल्टा करके इस्तेमाल करना बिलकुल गलत है. गंदे अंडरवियर से स्किन इंफेक्शन, बदबू, रैशेज और फंगल प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए हर दिन साफ अंडरवियर पहनना बेहद जरूरी है.

डॉक्टर कहते हैं, ये 4 बहुत आसान हाइजीन आदतें पुरुषों की ओवरऑल हेल्थ को मजबूत बनाती हैं. नाखून साफ रखना, रात में बिना अंडरवियर सोना, सही ओरल केयर और रोजाना साफ अंडरवियर पहनना ये सब छोटी चीजें हैं, मगर इनके फायदे लंबे समय तक दिखते हैं. ऐसे में हर पुरुष को इन्हें फॉलो करना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.